O fim de semana promete ser de festa para quem gosta de sertanejo, eletrofunk e funk nacional. Thiago Brava, Mc Hariel, Vinicius Cavalcante e Bruno e Denner são algumas das atrações do Laguna Gastrobar, em Goiânia.

A badalação tem início nesta sexta-feira (27), com o “Verão Laguna”, que terá como atração o cantor Thiago Brava. A casa abre a partir das 17h, com o eletrofunk do Dj Vinicius Cavalcante. A noite contará ainda com um dos nomes de maior sucesso do funk nacional, o cantor MC Hariel, diretamente da cidade de São Paulo.

No sábado (28), o “Ensaio de Carnaval” anima a tarde no Laguna, a partir das 12h. Israel Novaes, Bruno e Denner, Bogottá, Toget e Dj Victor Alencar subirão ao palco para fazer a festa.

Para fechar o fim de semana, domingo (29) é dia do grupo de pagode Chama Q Noix comandar o Verão Laguna temporada 2023. Os ingressos estão disponíveis no site Baladapp. Mais informações pelo Whatsapp: (62) 99943-9739.



SERVIÇO

Shows de Thiago Brava, Mc Hariel, Vinicius Cavalcante e Bruno e Denner

Local: Laguna Gastrobar

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia

Informações: 9.9943-9739