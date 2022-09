Das ruas de pedras aos museus da antiga Vila Boa, é possível ver o trabalho de Antolinda Baia Borges. A itaberense que se dizia vilaboense de corpo e alma se tornou protagonista no papel de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade de Goiás. Guiada por sua paixão pela riqueza cultural da cidade, Antolinda se tornou ela mesma uma figura histórica na região, uma parte integrante do patrimônio que ajudou a construir. Neste sábado (11), uma série de atividades prestam homenagem a Tia Tó.

Entre as homenagens está o livro sobre seu trabalho, escrito por mais de 50 pessoas que a conheceram em vida. O lançamento de Antolinda Baia Borges, Tia Tó: Vida é Obra acontece em meio a um sarau na Rua Dom Cândido Penso, seguido pelo show de encerramento do Estrelas do Araguaia e por uma edição das serenatas de lua cheia.



As circunstâncias fizeram Antolinda Borges nascer em Itaberaí. Vinda de uma família de onze irmãos, a menina que recebeu o nome conjunto do pai, Antônio, e da mãe, Olinda, se mudou aos 4 anos para a antiga capital de Goiás. Lá encontrou sua vocação. “Ela amou profundamente a Cidade de Goiás, como se fosse a filha que não teve”, disse Marlene Vellasco, diretora do museu Casa Cora Coralina, colega de trabalho e amiga de Tia Tó por quase 50 anos. Talvez, a relação maternal descrita por Marlene Vellasco seja a mais fiel para descrever a dedicação de Antolinda na preservação do patrimônio histórico da cidade.



Tia Tó foi co-fundadora do museu de Arte Sacra da Boa Morte, onde se encontra o maior acervo das obras do artista goiano Veiga Valle. Fundou o primeiro acampamento turístico no Rio Araguaia, o Areias, logo em seguida, criou o acampamento Sociedade Organizada para o Lazer, mais conhecido como Sol, também com a intenção de preservar o rio e atrair turistas. Participou de diversas instituições culturais e sociais da cidade, como no Hospital São Pedro de Alcântara, onde atuou como tesoureira. Foi uma das responsáveis por trazer a Ordem de São Bento para a cidade, e trabalhar em prol da Igreja do Rosário.



Religiosa, administradora, e apaixonada tanto pela cultura quanto pela paisagem natural vilaboense, Antolinda Baia também trabalhou na conquista do título da Cidade de Goiás de patrimônio cultural mundial, reconhecido pela Unesco, em 2001, além de iniciar os trabalhos de limpeza do rio Vermelho, por meio do Instituto Biapó. “Foi uma mulher múltipla”, disse Marlene Vellasco ao POPULAR, “ela se envolvia em todas as áreas da preservação”.



Tia Tó morreu no dia 24 de junho de 2021, dia de São João. Na época ela presidia o Instituto Biapó, e organizava a exposição Goiás, Cidade Mundial, sobre a comemoração dos 20 anos do tombamento da cidade de Goiás como patrimônio mundial pela Unesco. Sua morte mudou tudo, e quem estava organizando o evento acabou se tornando o próprio motivo da exposição. “A gente abriu a exposição com uma sala em homenagem a ela, onde a gente pegou alguns pertences da sala da casa dela e colocamos como se ela ainda estivesse por ali”, relata PX Silveira, curador do Instituto Biapó.



O livro Antolinda Baia Borges, Tia Tó: Vida é Obra, que será lançado nesse sábado (11), traz o relato de mais de 50 pessoas que conviveram e presenciaram de perto as ações de Tia Tó. O evento será realizado em um sarau a céu aberto, na rua Dom Cândido Peixoto, e contará com a participação dos autores para autógrafos. A obra é a primeira produção da Comissão Tricentenário Cidade de Goiás, e sua versão física será vendida por R$ 80.



“Esse livro tem a importância de realçar a Antolinda, e com ela todo o trabalho que ela fez e toda a cidade que é histórica por extensão”, diz PX Silveira, que é o organizador da obra.



Um Luar, um violão, uma serenata

Como tradição nas noites de lua cheia, o sábado de homenagens à Tia Tó também terá uma edição das serenatas. Organizada pelo Instituto Biapó, com parceria do museu Casa de Cora Coralina, a serenata terá concentração em frente à Casa de Cora e, a partir das 23h, os músicos irão percorrer as ruas do centro histórico da cidade. Mais cedo, às 20h, acontece mais uma edição da série “Diálogos Musicais”, com curadoria de Andréa Teixeira.



SERVIÇO

Lançamento de livro em homenagem a Tia Tó

Quando: 10 de setembro (sábado)

Quando: 20h

Local: Rua Dom Cândido Penso

Show Estrelas do Araguaia

Horário: 20h

Local: em frente do museu da Casa de Cora Coralina



Diálogos Musicais

Horário: 20h

Local: Instituto Biapó

Serenatas

Horário: 23h

Local: concentração em frente do museu da Casa de Cora

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)