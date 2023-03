O Tribunal de Justiça de Goiás abre, nesta segunda-feira (6), a e exposição Goiás sob o Prisma e os Brilhos de Árgus Ridan. A abertura será nesta segunda-feira (6), às 16 horas, no saguão do térreo do Palácio da Justiça Desembargador Clenon de Barros Loyola, sede do TJGO, no Setor Oeste.

Serão 16 obras retratatando paisagens de Goiânia e de tradições culturais de Goiás. Nas telas, o artista plástico Argus Ridan faz um jogo de luz e cores em pontos que remetem à goianidade, como a igreja do Rosário, em Pirenópolis e a festa das Cavalhadas, assim como as ruas de pedra da Cidade de Goiás, assim como a Procissão do Fogaréu e a Praça do Coreto.

Entre os cenários goianienses, destaque para a Praça do Sol e para a reprodução da fachada arquitetônica da sede do Tribunal. A exposição conta com assessoria cultural do poeta Gabriel Nascente, que faz parte da Comissão Permanente de Memória e Cultura do TJ-GO.



SERVIÇO

Exposição Goiás sob o Prisma e os Brilhos de Árgus Ridan

Abertura dia 6 de março, a partir das 16 horas

Local: saguão do térreo do Palácio da Justiça Desembargador Clenon de Barros Loyola, sede do TJGO, no Setor Oeste.