A banda TNY e o DJ Cristiano Caramaschi são as atrações deste sábado (4), em noite de rock e blues no Lowbrow Lab Arte e Boteco. Os shows começam às 20h30 e ingresso custa R$ 25.

Para quem não abre mão de uma boa discotecagem, o DJ Cristiano Caramaschi abre a noite no comando das pick ups. Figura histórica da cidade, o artista já comandou algumas das melhores casas noturnas de Goiânia nos últimos 20 anos: Casanostra, Pulse e Fiction. O DJ garante um setlist recheado de clássicos de 1970, 80 e 90, com destaque para a década de 1990, com uma pegada que vai de dançante a psicodélica. New Order, David Bowie, The Rolling Stones, Talking Heads e Peter Murphy estarão entre os artistas e bandas que tocarão pelas suas mãos.



Primeira banda de blues de Goiás, a TNY tem a frente o vocalista e guitarrista André Mols. Nesta apresentação, ele estará acompanhado de Paulo Andrade no baixo e de Jader Gomes na bateria. No repertório, o melhor do blues e do rock clássico, com músicas autorais e algumas homenagens.

A casa abre às 19 horas, quando é possível curtir as delícias do boteco de quintal da casa e visitar gratuitamente a exposição em cartaz na galeria: Obscuro Objeto de Desejo, de Leandro Teixeira.



SERVIÇO

TNY e DJ Cristiano Caramaschi

Data: sábado (4/3)

Abertura da casa: 19h

Horário dos shows: 20h30

Entrada: R$ 25

Local: Lowbrow Lab Arte e Boteco

Endereço: Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul