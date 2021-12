O som das festas de fim de ano já pode ser ouvido em Goiânia. Nesta quarta e quinta-feira (8 e 9/12), o Instituto Rizzo apresentará a tradicional Cantata de Natal, que é realizada anualmente em sua sede, na Avenida Cora Coralina, no Setor Sul. A apresentação começará às 19h30.

Este ano, as atrações da cantata serão o coral infantil da Marco Escola de Música e o violinista revelação Gabriel Figueiredo. O evento é gratuito e oferecerá pipoca e algodão-doce às crianças presentes.

Quem quiser contribuir com o Natal da Esperança, basta doar no local 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão entregues à OVG, responsável pelo repasse às famílias em situação de vulnerabilidade em Goiânia. A cantata também poderá ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais: Youtube: RizzoImobiliaria (https://www. youtube.com/user/RizzoImobiliaria) e o instagram: @rizzoinstituto .



SERVIÇO

Cantata de Natal

Onde: Sede do Instituto Rizzo

Quando: quarta e quinta-feira (8 e 912)

Enderço: Av. Cora Coralina, 242 - Setor Sul. Goiânia-GO.

Youtube: RizzoImobiliaria (https://www.youtube.com/user/RizzoImobiliaria)