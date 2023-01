O Goiânia Comedy Club será palco do tributo ao Tributo a Sabotage. O evento em memória dos 20 anos sem o rapper tem apoio da rádio Moov FM e vai exibir o filme sobre o Mestre do Canão, discotecagem com os principais Djs do momento e pocket shows.

A rapper e locutora Luz Negra tem apresentação confirmada no evento. O tributo também terá palco aberto para fãs prestarem homenagens. O ingresso será por meio de entrada solidária no valor de 5 reais mais 1kg de alimento não-perecível.

Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage, foi assassinado no dia 24 de janeiro de 2003. Suas rimas inspiraram milhares de jovens. O rapper conseguiu traduzir em poesia a vida da população negra e pobre da periferia. As letras de suas mús músicas trazem reflexões sofre a fome, o desemprego, e as chacinas praticadas na época por policiais.

Toda a arrecadação do evento será revertida em alimentos que serão doados à favela Morro do Macaco, na região leste da capital. A Comunidade do Morro do Macaco existe há cerca de 50 anos e é composta por mais de três mil famílias altamente vulneráveis.



SERVIÇO

Tributo a Sabotage

Data: terça-feira (24)

Horário: a partir das 19h

Local: Goiânia Comedy Club

Endereço: Avenida 86, Setor Sul, Goiânia

Ingresso: R$ 5 + 1kg de alimento não-perecível

https://www.sympla.com.br/evento__1852939