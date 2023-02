A música eletrônica toma conta do último dia do festival Deu Praia, neste domingo (5) em Goiânia. Com instrumentos e vocais ao vivo, a apresentação do trio brasileiro Rooftime promete ser um dos pontos altos do evento que alia esporte e música no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Formado por Lisandro, Gabriel e Rodrigo, o Rooftime apresenta um repertório recheado de melodia. Com uma combinação única de vocais, instrumentos e produção ao vivo, o trio traz à capital um live com sucessos como I Will Find, parceria com Vintage Culture pela gravadora holandesa Spinnin’ Records, Free My Mind, com Alok e Dubdogz e Don’t Let it Go.

Com pouco mais de quatro anos de carreira, o trio nascido em Itatiba, no interior de São Paulo, já desponta entre os principais artistas do segmento no País. Nas plataformas musicais, o Rooftime conta com mais de 230 milhões de streams e é presença confirmada no festival Lollapalooza Brasil 2023, em março.

Além de seguir um ritmo frenético de apresentações pelo Brasil, a banda eletrônica contabiliza apresentações internacionais na Holanda e no Equador. Quem ainda não conhece o trabalho do trio, basta acessar o canal no YouTube, onde os músicos disponibilizam clipes e até websérie.

Ainda neste domingo, o Sunset Deu Praia conta, antes da atração eletrônica, conta com shows de pagode, pop rock e sertanejo. A programação começa com a banda Chama Q Noix. O grupo traz um repertório que passeia pelo pagode dos anos 90 e atuais, samba/rock, rap e rock clássicos e até axé e funk. Na sequência, a dupla Eder e Emerson dá o som sertanejo. E para fechar a noite, além do Rooftime, haverá o set do Dj Ana Colle.

Grito de Carnaval

O Deu Praia - Edição de Verão Deu trouxe uma mistura de ritmos a Goiânia, e está entre as opções para entrar no clima da folia de Momo. Neste sábado (3), “Grito de Carnaval” agita o CCON a partir das 16 horas. Marcinho Malemolência abre as apresentações com uma mistura de pagodão baiano, axé das antigas, além das canções em alta. Em seguida, quem toma o palco é Categoria de Base com muito pagonejo, axé e ritmos da moda.

Quem fecha a noite é o bloco Eduardo e Mônica, que veio diretamente de Brasília para animar a festa com muito rock em clima de Carnaval. O repertório mistura Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos, Paralamas, Natiruts e Maskavo, tudo isso com bateria associada à percussão.

O evento teve início na quinta-feira. Pelo palco praiano passaram diversos DJ. Quem pisou nas areias do CCON na sexta-feira conferiu grupos de pagode e samba, assim como atrações sertanejas.

A abertura dos portões para os sets e shows será às 15 horas. Os ingressos estão à venda no site da Eventim.

Esportes

Nesta edição, o esporte ganhou espaço no Deu Praia - Verão, com torneios de beach tênis e futevôlei. Os jogos aconteceram na quinta e na sexta-feira.

Quem gosta de crossfit e lutas pode aproveitar aulas as aulas deste sábado. Para participar basta levar 2kg de alimentos não perecíveis. Serão três aulas de crossfit, às 7, 8 e 9 horas, para qualquer praticante, independente do nível de aptidão. Já o aulão de luta será da modalidade boxe, a partir das 10 horas, ministrado por Nilton Freitas, irmão do Popó.



SERVIÇO

Rooftime no festival Deu Praia - Edição Verão

Data: domingo (5)

Abertura dos portões: 15h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: GO-020, Km 01 - Goiânia

Ingressos: Online no site da Eventim

Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)