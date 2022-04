Rap, hip hop e sertanejo. Isso é o que promete o Urbano Music Festival (UMF) que reunirá Xamã, Tribo da Periferia, Hungria, Victor França e Allana Macedo no mesmo evento. O festival será nesta sexta e sábado (15 e 16/04), no Estádio João Vilela, em Morrinhos.



Xamã é um dos maiores rappers brasileiros no Spotfy, com mais de 55 milhões de reproduções e mais de 8 milhões de ouvintes mensais na plataforma. A expectativa é que o autor do hit Malvadão 3 coloque o público do UMF para dançar. Desde que chamou a atenção dos holofotes ao subir no palco do Espaço Favela, no Rock in Rio, o rapper carioca agita pistas e as redes sociais Brasil a fora. Seus hits viram danças coreografadas por famosos e anônimos no Tik Tok.

O rapper realizou turnês internacionais nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Também lançou músicas em parceria com Luísa Sonza (“Câncer”), Glória Groove (“Capricórnio”) e Marília Mendonça (“Leão”). Fora o tema dos signos do zodíaco, o rapper também traz inspirações cinematográficas para suas rimas. No álbum ‘O Iluminado’, de 2019, usou títulos de filmes como Drink no Inferno, Pulp Fiction e Central do Brasil para nomear suas músicas.

Já o grupo Tribo da Periferia é um grupo de hip hop que nasceu no Distrito Federal. Atualmente formado por Duckjay Look e DJ Lerym, o grupo possui 1,8 milhões de seguidores no Instagram. Outro brasiliense é o autor da música “Outro Patamar”, Gustavo da Hungria Neves, mais conhecido como Hungria pelos seus 8,9 milhões de seguidores no Instagram.

A atração sertaneja do festival, Allana Macedo, possui um single com a ex-bbb Naiara Azevedo. A faixa Barzin da Vida, lançada em 2020, compõe o segundo álbum da cantora que, atualmente, possui mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify.



Os ingressos para o festival em Morrinhos variam entre R$ 100 (para um dia na pista) e R$ 300 (para o longe) e podem ser adquirido pelo aplicativo ou pelo site Balada App. O público está estimado em 5 mil pessoas.



Esta é a segunda edição do UMF, que promove a valorização do hip hop e do rap, mas reúne diversos estilos de música urbana. "Nasceu dessa vertente (hip hop e rap), mas a gente faz uma mistura. Coloca artistas de funk, piseiro, eletrofunk, música eletrônica e sertanejo para dar um contraste", explica o empresário Pedro Henrique Silva, um dos organizadores do evento.



A primeira edição do UMF aconteceu em Caldas Novas, no ano passado. Para um versão ampliada da festa, o organizar Pedro Henrique Silva decidiu realizá-lo em Morrinhos, cidade onde nasceu. Ao POPULAR, o empresário adianta que há mais duas edições progamadas ainda para este ano. A terceira será em Pirenópolis, no mês de julho, e Goiânia receberá o UMF no segundo semestre. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Urbano Music Festival

Onde: Morrinhos, Goiás (128km de distância de Goiânia)

Local: Estádio João Vilela

Quando: sexta e sábado (15 e 16/4)

Ingressos: www.urbanomusicfestival.com.br

Mais informações @urbanomusicfestival



PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira (15/4)

- Hungria

- Jiraya Uai

- Tribo da Periferia



Sábado (16/4)

- Xamã

- Victor França

- Hoffman

- Allana Macedo