Bandas e artistas como Rural Killers, João Thomé e Preço Sombra integram a programação da festa de lançamento e primeira seletiva do 21º Festival Vaca Amarela, que acontece neste sábado (16), no Centro Cultural Martim Cererê. Uma das principais janelas de música independente de Goiás, o evento será realizado nos dias 16 e 17 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Para o lançamento, o público poderá conferir a seletiva de novas bandas que integram o line up do Vaca Amarela. De acordo com o produtor cultural João Lucas Ribeiro, da Fósforo Cultural, a produção do festival recebeu até o momento mais de 60 inscrições.

"Estamos muito felizes com a quantidade de artistas inscritos para essa primeira seletiva. Já temos a programação dos artistas selecionados para se apresentar nessa primeira ação do festival", explica o produtor. As inscrições continuam abertas até o final de julho por meio de um formulário disponível no perfil do Instagram do Vaca (@festivalvacaamarela).

Além das novas bandas que participam do lançamento, outros artistas goianos foram convidados para se apresentar nos palcos do Martim Cererê, a exemplo do pocket show de Maaju e DJs sets de Oluás, Frozen Gabs e Lipy Bitch. Diversas seletivas de bandas serão produzidas até o evento, em setembro.



Programação

18h: João Thomé

18h40: Preço Sombra

19h20: Rural killers

20h: Cabrallis

20h40: Teodoro

21h20: Kira Spirandelli

Artistas convidados:

22h: Maaju (Pocket Show)

22h40: Oluás (DJ Set)

23h40: Frozen Gabs (DJ Set)

00h40: Lipy Bitch (DJ Set)



SERVIÇO

Seletivas para o Festival Vaca Amarela

Data: neste sábado (16), a partir das 17h

Local: Centro Cultural Martim Cererê, Tv. Bezerra de Menezes, Setor Sul, Goiânia

Horário: 17 horas

Entrada: R$ 10

Classificação Livre

