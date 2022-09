Riffs de guitarras prometem tremer o Estádio Serra Dourada no próximo domingo (11), quando a californiana Guns N' Roses começar a tocar os principais sucessos da carreira em Goiânia. Aos que esperam pela data há meses, a atenção deve estar redobrada nas informações de acesso ao estádio, ingressos e horários estabelecidos pela produção internacional do grupo.

Os portões do Serra estarão abertos a partir das 16h. Já a abertura do show acontece a partir das 18h30, com o DJ internacional Sevenn. Logo mais, às 20h, a Guns sobe ao palco. Por onde o grupo passa em turnê em território brasileiro, como Manaus (AM) e Recife (PE), os shows têm sido pontuais com três horas de duração.

O show na capital goiana conta com portarias exclusivas para os setores Front, Gramado, Cadeira Coberta e Arquibancada, de acordo com o mapa informativo abaixo. O acesso para o setor de cadeiras cobertas será realizado sobre a rampa do estádio.

E atenção: será proibida a entrada no evento com itens como armas, drogas, objetos pontiagudos, frascos de vidro ou de plástico, inclusive copos, alimentos e bebidas. Medicamentos, entretanto, serão aceitos. Apesar de a classificação indicativa do show ser voltada para maiores de 18 anos, menores de idade acompanhados de um tutor legal, como pai, mãe ou guardião, poderão ter acesso ao evento.

Ingressos

Pessoas que adquiriram o ingresso na modalidade meia social deverão realizar a doação de 1Kg de alimento não perecível (sal e fubá não serão aceitos) em um dos pontos de coleta, sendo eles: tenda do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), montada próximo à bilheteria cadeira sul, no estacionamento, das 8h às 18h no sábado (10) ou no domingo (11), das 8h às 22h, próximo às portarias dos setores.

Não será necessária a apresentação do ingresso para a realização da doação. Deste modo, uma única pessoa terá permissão para efetuar a entrega dos alimentos para outras. Em troca, será disponibilizado um voucher que deverá ser apresentado à entrada do show, junto com o ingresso.

Aos que, no ato da compra, optaram por retirar o ingresso na bilheteria, ele estará disponível para retirada no dia do evento, das 14h às 20h, na bilheteria da arquibancada sul. Serão aceitos ingressos tanto no formato impresso, quanto digital.

Já os ingressos voltados para meia entrada, deverão ser apresentados com comprovantes da modalidade, como carteirinhas de estudante, atestado médico (PCD) e carteirinha de doador de sangue, além do documento de identificação pessoal, com foto. Em caso de dúvidas, o SAC poderá ser acionado, por meio do WhatsApp: (62) 3142-5258.