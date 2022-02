Magazine 'Valentine’s Day' ganha cardápio especial em restaurante no formato delivery em Goiânia Data, semelhante ao do Dia dos Namorados no Brasil, é comemorada em várias partes do mundo no dia 14 de fevereiro

O próximo dia 14 de fevereiro promete mexer com os corações dos mais apaixonados. É o Dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, comemorado pelo mundo afora com um significado semelhante ao do Dia dos Namorados no Brasil. Em Goiânia, o Concassé Culinária Adequada, restaurante em formato delivery, adaptou o cardápio para atender casais que queiram celebrar a data c...