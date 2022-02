Aquarius Restaurante Choperia

Endereço: Av. Albert Einstein, Qd. 10, Lt. 5, Jardim da Luz. Informações: 3278-8668.

A programação do carnaval tem show da cantora Maíra, na feijoada de sábado (26), e de Xexéu e Nóys é Nóys no domingo (27). Os shows estão marcados para começares às 13h30.



Bar Cerrado Cervejaria

Endereço: Av. T-3, nº 2.456, Setor Bueno. Informações: 3274-4615

A cantora Maíra Lemos e o DJ Fábio Ferrá abrem nesta sexta-feira (25), a partir das 22 horas, os quatro dias de programação da casa. Artistas como as bandas Pagodjhé e Zabumba Beach vão passar pela folia do Cerrado.



Grito Goiânia

Endereço: Roxy Open Air. Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: 98138-0008

As bandas Blowdrivers, Gasp e Aurora Rules, no sábado (26), e Maaju, Madu e Bruna Mendez, no domingo (27), são algumas atrações da 15ª edição do Grito Goiânia. O evento celebra o que existe de mais atual lançado nos últimos anos em diversas regiões brasileiras, entre rock, pop e MPB. Os shows começam a partir das 16 horas.



Laguna Gastrobar

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Alto da Gloria. Informações: @lagunagyn

Nesta sexta-feira (25), a partir das 17 horas, o bar recebe o Carna Laguna. As atrações são a banda Di Propósito, e a dupla Netto e Victor Hugo, além de DJs convidados.



Mocó - Drinks Food & Art

Endereço: Rua 119, nº 290, Setor Sul. Informações: 3434-5827

Na programação especial do bar, o sábado (26) foi reservado para um concurso de fantasias. Já no domingo (27), a atração é o cantor Fernando Boi e convidados. Na terça-feira (1), o Samba de Mulheres Madá encerra a folia.



Pancetta Bar

Endereço: Av. Cora Coralina, nº 140, Setor Sul. Informações: @pancettabar

O Carnaval na Pracinha começa nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, com o DJ Glauco Brandão. Durante todos os dias de folia, DJs vão se revezar animando o público do restaurante.



Retetê

Endereço: Viela 1.133, nº 118 - Setor Marista. Informações: @umretete

O Carna RTT 2022 recebe, nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, a festa Abre Alas, com os DJs Niela e Xxxuão. No sábado (26), às 18 horas, é a vez do Baile das Sereias. As festas Gandaya, no domingo (27), e Meu Bloco É a Saudade, na segunda (28), sempre a partir das 18 horas, encerram a programação.



Quintal do Jajá

Endereço: Rua 15, nº 538, Centro. Informações: 98169-7100

Na sexta-feira (25), às 17h30, Marcos Antônio faz o show Clássicos do Samba. João Garoto, Grace Venturini e Alex Calatayud são atrações do sábado (26), a partir do meio-dia. A programação segue com shows até terça-feira.



Shiva alt-bar

Endereço: Alameda das Rosas, nº 1.371, Setor Oeste. Informações: 3996-3991

O destaque da programação que começa na sexta-feira (25) e vai até terça-feira (1) é no domingo (27) com a festa Carnavinil com os DJs Caveira e Pafa. No dia, o bar abre, ao meio dia, com serviço de almoço e a discotecagem começa às 17 horas.



Zé Latinhas

Endereço: Rua 8, n° 485, Centro.

Informações: @zelatinhas

A casa promove o Bloco Bate Latinhas com DJs e festas temáticas de sexta-feira (25) a quarta-feira (2). O restaurante vai abrir para o almoço todos os dias, exceto domingo, para quem quiser curtir a tarde, a programação fica mais agitada a partir das 17 horas.