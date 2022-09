De 500 candidatas, 18 selecionadas disputam o grande prêmio. Nesta terça-feira (6), acontece a final do concurso de beleza Top Cufa Goiás, que irá selecionar as meninas que serão lançadas no mercado profissional da moda e publicidade. O evento é aberto ao público e será realizado no Teatro Sesi, a partir das 18h.

Organizado pela Central Única das Favelas em Goiás (Cufa GO), o concurso tem o objetivo de promover e reconhecer a diversidade da periferia, criando oportunidade para que as jovens que vivem em regiões de vulnerabilidade social possam realizar o sonho de se tornarem modelos profissionais.

Nesta edição, mais de 500 candidatas disputaram a primeira etapa do concurso, realizada no dia 16 de agosto, e 18 foram selecionadas para a final. Nove delas irão concorrer na categoria Fashion, voltada para modelos de passarela, e as outras 9, na categoria Street, voltada para modelos fotográficas.

O evento, aberto ao público, será realizado no Teatro Sesi, a partir das 18h e terá como mestres de cerimônia o presidente nacional da Cufa, Preto Zezé, e a atriz e apresentadora Adriana Bombom. O júri que irá escolher as vencedores é formado por modelos, profissionais do mundo da moda e do ramo publicitário, influenciadores digitais. Mas, o público também pode participar da escolha, por meio da interação com a postagem das candidatas na rede social do concurso @topcufago.

Apresentações musicais e de dança também fazem parte da programação do evento. Para a final do Top Cufa Go, estão previstos o cantor Israel Paixão e banda, o DJ Thiago NAU, a rapper Kmilla CDD e a dupla Igor e Wallace. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Final do concurso de beleza Top Cufa GO

Quando: 06 de setembro (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, 1013, Santa Genoveva - Goiânia

Entrada franca