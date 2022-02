Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Redação O POPULAR Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Shows musicais, baile de máscaras e oficinas temáticas. A cricançada conta com uma diversidade de eventos neste fim de semana carnavalesco em Goiânia. Confira a programação especial para o público infantil, entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, em shoppings e clubes da capital.



Bailinho de máscaras e folia com super-heróis

Com baile de máscara das princesas e oficinas temáticas, as crianças poderão aproveitar o final de semana carnavalesco com atividades gratuitas. Entre os dias 26 e 27 de fevereiro, o Buriti Shopping oferece uma programação especial para o público infantil.

Serão promovidas atividades de confecção de instrumentos musicais, confecção de slime carnavalesco e confecção de pulseiras, colares de miçangas, customização de abadás e confecção de máscaras. No domingo (27), o evento vai contar também com a participação especial de princesas, em um baile de máscaras, e super-heróis (dia da capa dos heróis).

Para participar, é preciso que os pais ou responsáveis realizem a inscrição antecipadamente na brinquedoteca Planeta Imaginário, localizada no Piso 1. Lembrando que, para a segurança de todos, será obrigatório o uso de máscaras.



Oficinas temáticas e passeio em trem

Com atividades voltadas às crianças entre 3 e 12 anos, o Clube Kids Flamboyant- Folia de Carnaval oferece três oficinas temáticas: customização de máscaras carnavalescas; confecção de instrumentos musicais; e confecção de capas de super-heróis e coroas de princesas.

As oficinas ocorrem entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no Piso 3 do shopping. Para participar é preciso adquirir ingresso, se cadastrar e estar acompanhado por um responsável maior de 18 anos, mediante apresentação dos documentos e assinatura de um termo de responsabilidade.

Para participar, é obrigatório conferir o regulamento, fazer o cadastro e assinar o Termo de Responsabilidade em cada atração. O regulamento do Clube Kids de Carnaval bem como informações sobre cada atração estão disponíveis no site www.flamboyant.com.br

Outra atração disponível na programação do Clube Kids Flamboyant – Folia de Carnaval é o Expresso Flamboyant. Também entre os dias 26 de fevereiro a 1º de março, as famílias poderão embarcar em um passeio de trem elétrico sonorizado pelos corredores do shopping.



Oficinas da folia

Para entrar no clima da folia, o Goiânia Shopping promove oficinas infantis temáticas para crianças de 3 a 12 anos de idade, no próximo sábado e domingo (dias 26 e 27). As oficinas serão gratuitas e incluem confecção de máscara, colar e tiaras carnavalescas.

Serão cinco oficinas por dia, com inícios às 14h30. As atividades serão realizadas no espaço criado especialmente para o evento no Piso 1, em frente à Riachuelo. As vagas são limitadas e, para participar, basta fazer inscrição no local. O shopping também criou um photopoint para os participantes das oficinas terem o cenário temático ideal para as fotos carnavalescas.

Matinê carnavalesca

Seguindo todos os protocolos de segurança sanitária por conta da pandemia de covid-19, a programação do CarnaCeng conta com três shows musicais e uma matinê de filmes para as crianças, oferecidos no Ceng. O evento ocorre nos dias 25, 26, 27 de fevereiro e 1º de março, com valores a partir de R$ 53 (para associados) e R$ 58 (para não associados).

SERVIÇO

Oficinais infantis de Carnaval no Buriti Shopping

Quando: sábado e domingo, dias 26 e 27 de fevereiro

Onde: Buriti Shopping

Endereço: Av. Rio Verde, Qd 102/104 - Vila Sao Tomaz, Aparecida de Goiânia - GO, 74916-260

Entrada gratuita



Clube Kids Flamboyant – Folia de Carnaval

Quando: sábado a terça-feira, dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março

Horário: das 14h às 20h

Onde: Flamboyant Shopping Center

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-907

Entrada para oficinas: R$ 15 (valor do ingresso por oficina)

Entrada para expresso: R$ 15 (valor do ingresso por participante do expresso)



Matinê CarnaCeng – Clube de Engenharia de Goiás

Quando: domingo (27/02)

Horário: às 9h

Decoração temáticaPara mais informações: 3281-0000