As férias escolares de meio de ano chegaram, mas nem todo mundo vai conseguir colocar o pé na estrada. Para a alegria da criançada (e alívio dos pais), Goiânia oferece uma gama diversa de opções de lazer para o período. Parques e espaços temáticos, circo, apresentações teatrais, cinema ao ar livre e atividades promovidas por equipamentos culturais da capital atendem a diversos públicos, idades e bolsos.

O POPULAR preparou um roteiro variado para quem vai curtir o recesso do mês de julho em Goiânia. Confira:



PARQUES E CIRCO



Happy Land

Até o dia 31 de julho, personagens vivos recebem e interagem com as crianças durante todo o dia na Happy Land, espaço que oferece shows infantis, parque de diversões, oficinas, mini-fazendinha, jogos eletrônicos, jurassic park, queima de fogos e muitas surpresas. No próximo dia 15, o espaço promove a Sexta Solidária com ingressos a valor promocional mediante doação de alimentos não perecíveis que serão destinados a doação.



Classificação: Livre

Local: Pecuária de Goiânia - entrada e saída pela Rua 250

Data: sexta, sábado e domingo, das 16h às 22h

Ingressos: de R$ 40 (meia individual) a R$ 180 (combo). Valor único Sexta Solidária: R$ 40 (mais doação de 1kg de alimento não perecível)

Vendas: Bilheteria do local nos dias de evento, Komiketo da Av.T-4 ou site www.baladapp

Informações: (62) 9936-3293 e @happyland.brasil



Mirage Circus

O circo do ator Marcos Frota é inspirado nos cassinos de Las Vegas e segue a sua temporada na Arena Flamboyant, com apresentações de malabarismo, trapézio, mágica e motocross Freestyle com saltos e globo da morte. O espaço conta com opções de alimentação.

Classificação: Livre

Local: Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping

Data e horário: terça a sexta, às 20h30, e sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30.

Ingressos: de R$ 20 (individual) a R$ 690 (camarote família)

Vendas e informações: bilheteria física no próprio circo e no site www.miragecircus.com.br



Mutirama

O tradicional Parque Mutirama anunciou a retomada de atrações que estavam paradas, como o Tobogã e Music Express, em função das férias escolares. Ao longo do mês de julho, o espaço conta com a ação Bilheteria Solidária, para arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias carentes.

Endereço: Av. Contorno, S/N - St. Central

Data e horário: de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h

Entrada: gratuita



Zoológico

Ao visitar o Parque Zoológico de Goiânia, é possível encontrar 480 animais pertencentes a 118 espécies de aves, répteis e mamíferos. Destas, 28 estão ameaçadas de extinção. Anta, lobo-guará, macaco-aranha, tamanduá-bandeira, onça pintada, ararajuba, arara azul e papagaio do peito roxo são outras espécies moradoras do local.

Endereço: Alameda das Rosas - St. Oeste

Data e horário: de quarta a domingo, das 8h30 às 17h

Entrada: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia)



PROGRAMAÇÃO CULTURAL



Garden Festival

Música, cinema, teatro e gastronomia. Até o dia 31 de julho, o Shopping Flamboyant em parceria com o Sesc Goiás promove o Garden Festival com entrada gratuita, localizado na área externa do centro de compras. Na quinta-feira (14), o Cinema no Garden apresenta uma sessão do filme O Rei Leão, a partir das 19h30. Já no dia 26 de julho, no mesmo horário, a atração teatral é As aventuras de Pinóquio. Entre os dias 18 e 22, vários chefs de cozinha ministrarão oficinas gastronômicas para a criançada.



Local: Área externa do Shopping Flamboyant (Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 - Jardim Goiás)

Data: até 31 de julho

Entrada: Gratuita

Informações e programação: www.flamboyant.com.br e @flamboyantshopping



Cinealmofada

O projeto fez o seu retorno em 2022 e apresenta sessões de cinema ao ar livre na Praça Cívica, sempre no último domingo do mês. A próxima sessão está marcada para o dia 31 de agosto e o filme será escolhido mediante votação do público via Instagram do projeto (@cinealmofada). A participação é gratuita e a única recomendação é: leve sua almofada!

Classificação: Livre

Local: Em frente ao Cine Cultura, na Praça Cívica

Data: 31 de julho

Entrada: gratuita



Circo Kids

A atração infantil explora o universo circense e está disponível na praça de eventos do Goiânia Shopping, localizada no piso 1. No Circo Kids estão disponíveis escorregadores temáticos, torre elástica, palhaços, espaço com bolinhas, passarelas iluminadas e até um elefante com movimentos e sons realistas.

Classificação: 0 a 14 anos

Local: Piso 1 do Goiânia Shopping (Av. T-10, 1300 - Setor Bueno)

Data: até 31 de julho

Preço: R$ 25 (até 15 minutos) e R$ 35 (até 30 minutos)



Peppa pelo Mundo

As aventuras de Peppa Pig e George não param e um circuito interativo com jogos tecnológicos, projeções mapeadas e diversas atrações está disponível no piso 4 do Goiânia Shopping. De quinta (14) a domingo (17), a criançada ainda terá a chance de interagir e tirar fotos com a personagem oficial da Peppa Pig, com cinco sessões diárias gratuitas.

Classificação: Livre. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável pagante. Bebês de até 11 meses e portadores de necessidades especiais entram gratuitamente, acompanhados por um responsável pagante.

Local: Piso 4 do Goiânia Shopping (Av. T-10, 1300 - Setor Bueno)

Data: até 31 de julho

Ingressos: R$ 50 (criança) e R$ 25 (adulto acompanhado de criança).



Magic World

A praça de eventos do Araguaia Shopping também preparou uma atração para a criançada. O parque Magic World reúne atividades para diferentes idades, com piscina de bolinhas gigante, brinquedo inflável, escorregadores e circuito de escalada.

Classificação: Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. A entrada do acompanhante é gratuita.

Local: Piso 1 do Araguaia Shopping (Rua 44, 399 - Setor Central)

Data: até 31 de julho

Entrada: a partir de R$ 20



Oficinas criativas

Música, dança, oficinas criativas, atividades lúdicas e participação de personagens para fotos e interação estão entre as atrações que o Shopping Cerrado preparou para as crianças nesta semana. Na quinta-feira (14), a atividade Super Cachorros - Salvando O Dia terá turmas das 17h às 18h e também das 18h às 19h. No dia seguinte, é a vez da Princesa do Gelo assumir a brincadeira, com turmas nos mesmos horários. No sábado (16), a atividade Princesa - O Grande Baile Real aporta no shopping das 14h às 15h e das 15h às 16h.

Classificação: 3 a 10 anos

Data: 14, 15 e 16 de julho

Preço: R$ 35 (cada atividade)

