Sem Gusttavo Lima, que testou positivo para Covid-19, o festival Verão Sertanejo será realizado nesta sexta-feira e no sábado, no Lagoa Termas Parque. Estão escalados para a edição 2022 nomes como Felipe Araújo, João Bosco e Vinícius, Hugo e Guilherme, Zé Vaqueiro e Xand Avião. Para quem tiver fôlego, após os shows a cena eletrônica promete não deixar ninguém parado até o raiar do sol. Gusttavo Carvalho, o duo Dubdogz, Malifoo e Chemical Surf estão na programação. A abertura dos portões nos dois dias será às 20 horas.



O show de Gusttavo Lima encerraria o primeiro dia. A organização do Verão Sertanejo deve anunciar nesta semana uma nova apresentação com o artista. A ideia é realizar um evento para o lançamento do festival em 2023, assim contemplaria que comprou os ingressos para ver o Embaixador. O artista também confirmou por meio de um comunicado nas redes sociais que uma nova data será marcada em Caldas Novas.



Outra baixa na programação foi a dupla Luiza e Maurílio, que está com agenda cancelada desde a morte de Maurílio. Até o momento não foram divulgados outras atrações.



O Verão Sertanejo volta ao calendário anual de shows depois de não ser realizado em 2021 por conta da pandemia. Também estão entre as atrações da edição de retomada Guilherme e Benutto, Tierry, Kevin O-Chris, Bruno e Denner e João Bosco e Gabriel.



Para a entrada no evento é necessária a apresentação do comprovante de vacinação correspondente à 2ª dose ou dose única, com o prazo de pelo menos 10 dias. Quem não comprovar a imunização, deverá apresentar teste de Covid feito há menos de 48 horas com resultado negativo.



SERVIÇO

Verão Sertanejo

Data: Sexta-feira e sábado, a partir das 20 horas

Local: Lagoa Termas Parque / Av. Lagoa Quente, nº 5, Lagoa Quente, Caldas Novas, a 165 km de Goiânia

Ingressos custam entre R$ 350 (Open Bar) e R$ 3.500 (mesas)

Informações: www.veraosertanejo.com.br