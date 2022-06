A videodança “Sopro”, concebida pelos produtores Anna Behatriz, Larissa Siqueira e Marcus Nascimento, será lançada nesta sexta-feira (17/6) no canal do YouTube às 19h30. A obra tem duração de 12 minutos e propõe uma reflexão poética com inspiração na frase do Jornalista Eduardo Galeano “Nesse mundo de plástico e de ruído, quero ser de barro e de silêncio” utilizando a estética do barro e do pó para refletir sobre a vida contemporânea. A videodança proporcionará acessibilidade ao público surdo por meio da tradução em libras. A classificação indicativa é para todas as idades.

De acordo com Larissa Siqueira, o barro simboliza o contato com a natureza, com a essência de cada ser humano. Já o silêncio é a pausa, por sua vez, se fazem necessários para que o indivíduo não se perca na confusão da rotina. “O contexto do plástico traz uma superficialidade das relações humanas que chega a um estado de delírio, alucinação e loucura. O ruído, por sua vez, faz com que nossa voz deixe de ser compreendida”,acrescenta.

Este projeto é contemplado pelo edital de dança Aldir Blanc, concurso nº 8/2021, Secretaria de Cultura. As imagens foram filmadas na Olaria Rei Canaletas, em Nerópolis, e a busca tinha detalhes para além da superfície. A dança, portanto, não se encontra somente na plasticidade dos movimentos, mas na intenção artística. São corpos que se ressignificam ao dançar com uma edição sensível.

SERVIÇO

Videodança – Sopro

Data: sexta-feira (17/6)

Horário: 19h30

Disponível em: https://youtu.be/aXEQaaa8rsM