Nomes como Kiko Zambianchi, Matanza Ritual e Beto Bruno integram o line up do RocknRolla Festival, que acontece neste sábado (28), no Tatersal de Elite, na Nova Vila. A ideia é que o evento faça o resgate do rock nostálgico, com shows de bandas e artistas que fizeram sucesso em diferentes épocas e deixaram legado. Há ainda na programação nomes do rock goiano, como Rockover, Acorde7, Mutah, Luverne e Stay Strong.

Com a proposta de ser inclusivo, o festival conta com a presença de uma intérprete de libras durante as atrações e terá ingresso solidário. Os alimentos arrecadados serão doados para o Residencial Professor Niso Prego, uma unidade de acolhimento institucional provisório para crianças afastadas do convívio familiar.

Entre os headliners do festival, está Jimmy London, vocalista da banda Matanza, que reúne grandes nomes do metal para celebrar o legado do grupo no projeto Ritual. Formado por Antônio Araújo (guitarra, Korzus e One Arm Away), Felipe Andreoli (baixo, Angra) e Amilcar Christófaro (bateria, Torture Squad e Kisser Clan), o quarteto prepara um set list com os maiores sucessos da banda, como Clube dos Canalhas, Eu Não Gosto de Ninguém e Ela Roubou Meu Caminhão.

“O Ritual nasceu porque a necessidade de expurgar nossos demônios nunca morre. Cada show é um exorcismo das merdas que passamos no dia a dia, e a gente usa a arte pra vomitar tudo de ruim e sair suado, feliz e cansado”, explica Jimmy. Além dos clássicos revisitados do Matanza, os artistas ainda apresentam o single lançado em 2022, Sujeito Amargo. “Queremos criar uma celebração, reviver aquele ritual insano que acontecia nos shows do Matanza, e, para isso, convocamos os melhores dentre os melhores músicos do País para serem os monges da loucura toda”, promete.

Além de Matanza Ritual, outro nome que homenageia o rock nostalgia é o cantor, guitarrista e compositor paulista Kiko Zambianchi, dono de hits que fizeram sucesso no final dos anos 1980, a exemplo de Primeiros Erros, Rolam as Pedras e E Você Onde Está?. O artista também apresenta sucessos de outros artistas, como Marina Lima e Capital Inicial, junto com os músicos Vinicius Santos Chagas (saxofone), Mateus Schanoski (teclado), Glécio Santos do Nascimento (contrabaixo), Lucas Caldeira Gomes (trompete), Marcello Schevano (guitarra) e Eduardo Souto Escalier (bateria).

Para completar o trio de ouro do RocknRolla, o músico Beto Bruno apresenta o seu segundo disco solo, O Escudo do Arcanjo Miguel (2021). Durante quase 20 anos, o gaúcho foi o vocalista da banda Cachorro Grande, dona de sucessos como Sinceramente, Dia Perfeito e Você Não Sabe o que Perdeu. No setlist, o público vai acompanhar as canções do novo álbum, clássicos do rock como Beatles e Rolling Stones, além de hits da ex-banda.

Filme

O nome do festival faz uma homenagem ao filme RocknRolla - A Grande Roubada, dirigido por Guy Ritchie em 2008. Na história, Uri Omovich (Karel Roden) é um bilionário russo que está realizando uma alta transação com Lenny Cole (Tom Wilkinson), um gângster à moda antiga que sabe bem como cuidar de seus subalternos e dos políticos locais. Para festejar o acordo feito, Uri empresta a Lenny seu quadro favorito. Só que o quadro desaparece do escritório de Lenny, o que inicia uma grande busca por seu paradeiro. O longa-metragem está disponível na HBO Max.

SERVIÇO

Festival RocknRolla

Quando: Neste sábado (28), a partir das 17 horas (abertura dos portões)

Local: Tatersal de Elite – Rua 250, nº 221, Nova Vila

Ingressos: R$ 80 (meia), R$ 160 (inteira) e R$ 80 (ingresso solidário - 1kg de alimento não perecível - exceto sal)

Informações: 98238-0241 e @rocknrolla.festival