Magazine Wesley Safadão é atração em pré-carnaval de Goiânia Festa faz parte do evento Puxadinho, que também conta com show de Jefferson Moraes, Wam Baster e DiFelippo

Goiânia já entra em clima de folia a partir do próximo fim de semana. A festa Puxadinho apresenta o Bloquinho do Mada, que reúne neste sábado (19/2) atrações como Wesley Safadão, entre outros artistas, no espaço Music Stage. O Bloquinho do Mada é o pré-carnaval comandado pelo Madalena Gastrobar. A folia também conta com nomes como Jefferson Moraes, Wam Baster e DiFe...