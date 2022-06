Comediante, youtuber, cantor, ator, escritor, empresário e um dos maiores influenciadores digitais do mundo. Whindersson Nunes é um fenômeno de criatividade. Multifacetado, ele transita por diversos lugares da arte, criando inclusive seu espaço também no boxe. Após o anúncio que este ano ele apresenta sua última turnê da carreira, Whindersson retorna a Goiânia neste sábado (11), com o show Isso não É um Culto, às 19 horas e às 22h30, no Goiânia Arena.

Em Isso não É um Culto, último show da carreira de Whidersson Nunes, o youtuber e comediante convida o público para uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, conta histórias divertidas, canta músicas e aborda o universo religioso com sua visão única. O nome do show, que percorre o Brasil e já visitou diversos países da Europa, é uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do artista forças para superar as dificuldades.

O sucesso nos palcos se expandiu para o streaming e Whindersson recebeu o convite da Netflix para a gravação dos especiais Adulto e É de Mim Mesmo, lançado recentemente. Em 2019, lançou a série documental Whindersson — Próxima Parada, que foi vista mais de 36,7 milhões de vezes. A iniciativa, idealizada pelo Youtube Originals, já está em sua segunda temporada.



Show: Isso Não É um Culto, com Whindersson Nunes

Quando: sábado (11), às 19 horas e 22h30

Onde: Ginásio Goiânia Arena – Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás

Ingressos: ingressodigital.com e Livraria Leitura do Goiânia Shopping

Informações: @culturadoriso e 99311-9322