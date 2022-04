É vixe atrás de vixe!! Grandes nomes da música brasileira estarão juntos neste sábado (23/4), em Goiânia, para trazer a energia do forró e do piseiro. O Festival Viiixe! tem como atrações confirmados nomes como Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon. A festa será no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, com abertura dos portões às 20h. A venda dos ingressos estão esgotadas.

Principal nome do Festival Viiixe Forró e Piseiro conta ainda com shows de Vitor Fernandes, conhecido como Rei do Piseiro. Também sobe ao palco o forrozeiro Nattan, do hit “Não te Quero”.

Goiânia será uma das primeiras cidades a receber o festival, que passará por mais 12 capitais já confirmadas: Fortaleza, Salvador, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, São Luiz, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Natal e Teresina.

O evento tem como objetivo levar um pouquinho do Nordeste para diversos pontos do Brasil, com estrutura ampla, ambientes temáticos, atividades diversas. O público terá à disposição spaços instagramáveis para garantir boas fotos, bares com opções de comidas e bebidas.



SERVIÇO

Festival Viiixe Forró e Piseiro

Data: sábado (23/4)

Horário: 20h

Local: Estacionamento do Shopping Passeio das Águas - Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras

Ingressos: Esgotados

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)