Para comemorar em grande estilo, o cantor Zé Ramalho faz o show Especial Dia dos Pais neste domingo (14/8), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os portões serão abertos às 18 horas evento com open food e open bar.

Um dos maiores nomes da MPB, o artista apresentará em Goiânia sucessos Avohai, Admirável Gado Novo, Chão de Giz, Beira-Mar e Mistérios da Meia-Noite. Muitas de suas canções embalaram as trilhas sonoras de novelas e fazem parte do cancioneiro popular. Entre os destaques do repertório estão releitura de músicas de Bob Dylan, entre outras.

Os ingressos custam a partir de R$ 100, dependendo do lugar escolhido, e estão disponíveis nas opções: cadeiras, mesas e frontstage. Os pontos de vendas são site Balada App, Bahrem (Alameda Ricardo Paranhos) e New Vikings Barbearia (Avenida T-10, no Setor Bueno).



SERVIÇO

Show de Zé Ramalho, especial Dia dos Pais, com open food e open bar

Data: domingo (14/8 )

Horário: a partir da 18h

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer,

Preços: a partir de R$ 100; mesas para 4 pessoas, a partir de R$ 2 mil

Vendas:

- site e aplicativo Balada App

- Bahrem da Ricardo Paranhos (St. Marista)

- New Vikings Barbearia (Avenida T-10, Setor Bueno)

Informações: (62) 3434-8450 e 99952-4565

