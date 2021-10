Os cantores Zé Vaqueiro e Ávine Vinny (dono do hit Coração Cachorro) serão as atrações principais do show de lançamento da Arena Laguna, em Goiânia. Uma parceria entre o Gastrobar e a Balada Music, o show será no dia 21 de novembro.

As vendas dos ingressos começam nesta sexta-feira (29/10), no Balada App. Para o primeiro lote, o valor será de R$ 130 a meia entrada. De acordo com organização, o evento obedecerá as normas de segurança contra a Covid-19.



Apesar de ser lançado primeiro, o Arena Laguna é um espaço para eventos anexo ao Laguna Gastrobar, que será inaugurado posteriormente, mas ainda no mês de novembro. O complexo de gastronomia e entretenimento premium chega a Goiânia com o mesmo conceito da unidade situada na orla do Lago Paranoá, em Brasília. Ele está localizado na Alameda Barbacena, no bairro Alto da Glória.



Ávine Vinny

Uma das mais tocadas no Brasil atualmente, Coração Cachorro tem o refrão com um latido (auuuuu) com mesma melodia usada no refrão Same Mistake (Oh, ooh-ooh-ooh), balada de 2007 do cantor James Blunt. Nesta semana, o inglês causou frisson entre os brasileiros ao postar no Tik Tok, em tom de brincadeira, a dancinha feita pelo artista cearense em parceria com o cantor Matheus Fernandes.