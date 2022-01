Uma noite com o melhor do xote e baião. É o que promete a banda goiana de forró nordestino Zabumba Beach. O grupo comanda o palco do Bar Cerrado Cervejaria, nesta quinta-feira (13/1), em Goiânia.

O show ainda tem discotecagem do DJ Rangel. O couvert artístico é de R$ 15 para homens e mulheres não pagam entrada.

Em sua nova formação, sobem ao palco Jader Couteiro na zabumba e percussão, Nonô do Acordeon na sanfona e no vocal e Gustavo Pompeu triângulo e voz. Mas a banda mantém o repertório eclético, que traz para dentro do universo musical imortalizado por Luiz Gonzaga um pouco de pop rock nacional e internacional, sertanejo, funk, MPB.

Com 20 anos de estrada, o Zabumba Beach conta com cinco CDs e um DVD gravados. Já dividiu palco com Falamansa, Rastapé, Elba Ramalho e vários outros grandes artistas em apresentações em todo Brasil.

SERVIÇO

Show com Zabumba Beach

Quando:

quinta-feira (13/1)

Onde:

Bar Cerrado Cervejaria

Endereço:

Av. T-3, 2456 - St. Bueno, Goiânia.

Couvert masculino

: R$15.

Couvert feminino:

free.