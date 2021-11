Magazine Adele abandona entrevista após saber que jornalista não ouviu seu disco De acordo com o PageSix, a cantora teria saído furiosa do local após o apresentador, da da Seven Network Matt Doran. Também haveria um show de de duas horas especialmente para a emissora que foi cancelado

A cantora Adele, 33, abandonou uma entrevista no meio depois de saber do jornalista que com ela batia um papo que ele nem sequer tinha ouvido seu novo disco, "30". De acordo com o PageSix, a cantora britânica teria saído furiosa do local após o apresentador da Seven Network, Matt Doran, cometer a gafe. Também haveria um show de de duas horas especialmente para s...