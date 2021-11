Magazine Adesão ao tratamento

O empresário Wantuir Coelho de Brito Júnior sofreu muitos anos com as crises de asma sem orientação de como tratá-la. Essa, felizmente, não é mais a sua realidade. “Fiz acompanhamento e tratamento contínuo com imunoterapia e medicação adequada. Há muito tempo não sei o que é ter uma crise de falta de ar, pois sei o momento correto de usar o remédio”, comemora. “Hoje aos 39...