Magazine Adeus a Nelson Freire: considerado um dos maiores pianistas do mundo, artista morreu aos 77 anos Seu álbum de interpretações de composições de Chopin foi elogiado pela crítica internacional e recebeu os prêmios Diapason d’Or e Choc, do periódico francês Monde de la Musique

O músico Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, morreu na madrugada desta segunda-feira, em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela empresária do artista, que não soube dar detalhes da causa da morte.No fim de 2019, o músico fraturou um osso do braço direito e passou por uma cirurgia de quatro horas. Apesar da operação ter s...