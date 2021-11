Magazine Adolescente de 'De Repente 30' faz 30 anos e afirma que nunca se sentiu tão sexy A atriz ficou conhecida por interpretar a versão adolescente do papel de Jennifer Garner

A atriz Christa B. Allen, que interpretou a versão adolescente de Jenna Rink no filme "De Repente 30" (2004), completou 30 anos nesta quinta-feira (11) e celebrou a data em seu Instagram. Uma semana antes do aniversário, ela deixou uma mensagem para todas as mulheres. "Para qualquer jovem mulher que se sinta incomodada com o envelhecimento porque o capitalismo ou a s...