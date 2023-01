Janeiro já é conhecido como o mês de correr atrás do balde que a maioria chutou com as festas de fim de ano. Em 2023, o ano também começou com o clima de carnaval voltando com tudo após uma temporada sem acontecer, em 2021, e um retorno tímido em 2022. Seja na folia dos bloquinhos de rua ou no samba na avenida, a festa é garantida. Faltando um mês para a sexta-feira de carnaval chegar, ainda dá tempo de se preparar para chegar com tudo em cima no destino da folia e aguentar o ritmo intenso das comemorações.

Ana Clara da Silva, 25 anos, é autônoma e segue a filosofia de que em datas comemorativas como o carnaval, que só acontece uma vez ao ano, é preciso se permitir. “Acho que a pessoa não pode ficar bitolada nessas questões. Tem de aproveitar, se permitir e depois correr atrás do prejuízo”, diz. Mas isso sem se esquecer do equilíbrio, é claro. “Costumo viajar no carnaval. Mas eu, por exemplo, gosto de fazer escolhas mais saudáveis de segunda a sexta, e aos fins de semana me permito comer besteira. Acho que se não tiver equilíbrio e comer e beber de tudo fica mais difícil voltar à rotina”, diz.

Ela explica que não segue uma dieta rígida, mas que tem uma alimentação saudável no dia a dia. “Se estou em viagem, por exemplo, tomo meu café da manhã normal, como de costume em casa, assim como meu almoço. E aí a noite eu já como de forma mais livre, uma besteirinha”, conta. Tomar uns drinques a mais em período de festas também é comum, mas Ana Clara diz que também tenta maneirar. “Às vezes, bebo um dia, mas no outro já não bebo tanto e por aí vai”, conta.

No pré-carnaval ela diz que não costuma alterar tanto sua rotina de treinos, que já é bem definida. A constância que possui, no entanto, permite com que a questão fique mais flexível para ela durante as festividades. “Minha rotina de treino é de segunda a sexta, toda semana. Sábado e domingo eu não costumo treinar”, diz. “Então, quando eu viajo, às vezes eu treino, às vezes não.”

Ana Clara não tem dificuldades de voltar à rotina nem para se preparar para as viagens, mas o mês de janeiro costuma ser cheio nos consultórios dos nutricionistas e nas academias. “A procura está alta, mas também por melhorias na qualidade de vida. Para isso, é necessário uma alimentação adequada e atividade física regular”, comenta o nutricionista Flávio Tavares.

E para quem busca perder os quilinhos a mais antes do carnaval, ainda dá tempo? “Sempre é tempo! Só depende de dedicação, disciplina e um bom acompanhamento para se obter resultados reais, com saúde”, comenta o profissional. “É necessário constância. Se sair do foco, é necessário retomar os objetivos e metas traçadas em consultório. Só assim conseguimos ver na balança o resultado”, explica.

O acompanhamento profissional pode ser o caminho ideal de quem ainda não sabe como “entrar na linha” a tempo das festividades. “Um acompanhamento com nutricionista é o ideal para adequação de um plano alimentar individualizado, focado em mudanças de hábitos. Mas, seja qual for a meta, manter a constância é necessário para um melhor estilo de vida, com mais saúde e melhor desempenho corporal”, diz.

Mantendo o pique

Aguentar o ritmo de vários dias de festa em sequência até o final pode exigir alguns alguns cuidados na alimentação, mesmo que o objetivo não seja diminuir os números na balança, mas para ter pique e disposição. “É muito necessário cuidar da alimentação durante a folia. Ela é nosso combustível. É preciso fazer boas escolhas, com alimentos mais frescos e refeições leves”, indica o nutricionista.

E, não se esqueça: beba água, principalmente se for tomar uns drinques a mais. “Ingerir bastante líquidos naturais, como água de coco, e a melhor, água mineral. A água mantém o corpo hidratado, já que o álcool faz efeito contrário”, comenta. “A água ajuda a diminuir os efeitos que o álcool causa no organismo, portanto, é bacana sempre intercalar bebida alcoólica com água mineral”, diz.

E depois?

Alguns ainda estão correndo atrás do prejuízo das festas de fim de ano e período de recesso e, por isso, a rotina de treinos e dieta equilibrada pode ser difícil de ser retomada neste mês de janeiro. Entre os principais desafios enfrentados na hora de retornar aos treinos está a perda do hábito de praticar atividade física diariamente.

A dificuldade de retomar os resultados da atrofia da musculatura também pode ser percebida. A dica é começar aos poucos e ir aumentando a intensidade gradativamente, como explica o educador físico Giulliano Esperança, que destaca que o corpo precisa de tempo para readaptar-se à rotina de exercícios.

Depois de mais um período de festas que vem aí, com a chegada do Carnaval, a orientação é a mesma: respeite os limites do seu corpo. O profissional reitera que não é complicado voltar a fazer exercício físico, você só precisa estar consciente de que deve ir devagar. “Está tudo bem pegar umas férias do treino. Para muitas pessoas isso é até necessário, não se sinta culpado”, diz. “O importante é que seja temporário e você volte em breve para os exercícios”, continua.