O comediante Chris Rock falou pela primeira sobre o tapa na cara que levou do ator Will Smith durante a cerimônia do Oscar 2022 na noite do último domingo (27). Chris afirmou que ainda está “processando o que aconteceu.”

A fala do comediante aconteceu durante um show realizado, na noite desta quarta-feira (30), em Boston. Chris contou para a plateia que o roteiro do show dessa quarta foi escrito antes do tapa e que não teria muito o que dizer. “E aí, Boston? Como foi o seu final de semana? Eu não tenho muito o que dizer sobre o que aconteceu, então se você veio para ouvir isso... Eu tenho um show inteiro que escrevi antes desse final de semana e eu ainda estou processando o que aconteceu. Então em algum momento vou falar sobre isso...”, segundo áudio divulgado pela revista Variety.

Tapa na cara

Durante a cerimônia do Oscar 2022, Chris comparou o cabelo de Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith e que sofre de alopecia, com o corte usado pela atriz Demi Moore em ‘Até o Limite da Honra’ de 1997.

Will ao ouvir o comentário subiu ao palco e de um tapa na cara do comediante. A princípio, muitos acharam que era uma encenação, pois Will sorriu ao voltar para o seu lugar. No entanto, o ator gritou para que o comediante não falasse da sua esposa.

Oscar de melhor ator

Aproximadamente uma hora depois de dar um tapa na cara de Chris, Will ganhou a estatueta de melhor ator pelo filme 'King Richard: Criando Campeãs', que conta a história do pai das tenistas Venus e Serena e sua dedicação em torná-las campeãs.

