Quem resiste a uma batatinha bem sequinha e crocante? Não só batata. Mandioca, frango e até pamonha frita. O sabor e a crocância da fritura com certeza não passam batido no paladar de muitos, mas a preocupação com a gordura proveniente do óleo fez com que muitas pessoas recorressem a air fryer para ter aquela casquinha dourada nos alimentos. Com maior praticidade e versatilidade que um forno elétrico, e com a vantagem de ‘fritar’ alimentos sem utilizar óleo, ela se tornou a queridinha nas cozinhas brasileiras, e passou a ser usada para as mais variadas receitas.

A social media e vendedora, Saide Achkar, 31 anos, é uma das adeptas do eletrodoméstico. Desde 2015, ela utiliza a air fryer nos mais variados preparos, desde chips de batatas até torta de maçã. “Eu acho rápida, fácil de limpar e manusear em geral. Para fazer carne eu acho melhor do que o forno, e substitui a fritura. Dá para fazer muita coisa que geralmente a gente faz frito”, diz. Para Saide, o fato de não precisar utilizar óleo e a praticidade do eletrodoméstico acaba incentivando na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Menos calorias

Além de prática e versátil, segundo a nutricionista Marcela Teles, usar a fritadeira sem óleo para o preparo das refeições torna a alimentação mais saudável. “Exatamente por essa questão dela ter uma cestinha em que o excesso de gordura dos alimentos escorre. Isso promove uma diminuição das calorias dos alimentos”, explica.

Com um e-book gratuito com receitas para serem feitas na air fryer, a nutricionista defende que preparar alimentos no eletrodoméstico pode ser até mais saudável do que assá-los no forno. “Normalmente nos outros métodos de cocção igual o assado no forno, você vai colocar em uma forma e vai colocar azeite. Só que aquele azeite vai ser quase 100% absorvido pelo alimento porque ele não vai sair para nenhum outro lugar, diferente da air fryer que tem essa cestinha”, ressalta Marcela Teles, que também divulga diversas receitas em seu perfil do Instagram (@marcelatelesnutri).

Item desejado

Dentre micro-ondas, geladeiras, grills e sanduicheiras, a fritadeira sem óleo se tornou o eletrodoméstico mais desejado nas buscas de ofertas da Black Friday. De acordo com um levantamento do Google, realizado em outubro deste ano, 49% das pessoas da classe social C buscaram pela air fryer, já das classes A e B as buscas chegaram a 65% .

Segundo a gerente de categoria da rede Novo Mundo, Patrícia Cruz, houve um aumento de 70% nas vendas da fritadeira sem óleo nas lojas da rede. “É uma surpresa no bom sentido, porque já é um item cobiçado e vendido já há alguns anos e a demanda continua acontecendo, só que agora ela está migrando para litragens maiores”, diz. Segundo a porta-voz da Novo Mundo, uma média de 100 mil air fryers são vendidas ao ano no Brasil, enquanto as unidades vendidas de forno elétrico chegam a 15 mil.

Confira 5 receitas para fazer na air fryer

Mas não só para receitas saudáveis que a air fryer pode ser usada. Sobrecoxa de frango crocante, dadinhos de tapioca, salsicha de boteco. Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, o assistente jurídico e influencer gastronômico Yan Glebb compartilha diversas receitas como as citadas para serem feitas na fritadeira elétrica. Ao jornal O POPULAR, Yan Glebb indicou um preparo que tem “pegada de Copa do Mundo”: pancetta crocante servida com limão.



Confira ainda as receitas indicadas pela social media e vendedora Saide Achkar, adepta do eletrodoméstico desde 2015, e da nutricionista Marcela Teles, autora de um e-book com receitas preparadas na air fryer.

Pancetta Crocante @yglebb

Ingredientes

- Suco de 2 limões Taiti

- 150g de sal grosso

- 600 g de pancetta em peça

- pimenta-do-reino branca moída na hora a gosto



Modo de preparo:

Coloque a pancetta em um recipiente e cubra a pele com o sal grosso. Deixe por 12 horas na geladeira para desidratar o couro. Depois disso, faça furos no couro da pancetta e acrescente à marianada o limão, sal e pimenta do reino. Deixe a peça absorver o tempero por aproximadamente 15 minutos. Retire a pancetta do tempero, enrole a maneira de um rocambole e amarre com o barbante. Com uma faca, divida a pancetta em quatro partes, cortando-a entre os pontos de amarração. Se necessário, reforce a amarração com mais barbante. Aqueça a air fryer a 160°C. Passe os rolos de pancetta no tempero novamente e leve para assar por 20 minutos. Então, vire os pedaços, aumente a temperatura para 220°C e asse por mais 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva com limão. O tempo de preparo pode variar de acordo com a marca e o modelo da airfryer.

Salsicha de boteco @yglebb

Ingredientes:

- 1 pacote de salsicha

- 1 pacote ou rolo de massa de pastel

- queijo mussarela ralado

- gergelim a gosto

- 1 ovo



Modo de preparo:

Pegue a massa de pastel e recheie com um pouco de queijo e um pedaço de salsicha. Passe um pouco de água nas bordas da massa para fechá-la bem, cobrindo toda a salsicha. Em um recipiente, bata o ovo com o garfo e passe um pouco em cima da massa recheada. Esse processo deixará a massa mais dourada e permitirá que o gergelim grude na massa. Leve a air fryer com a temperatura em 180º por 10 a 15 minutos.

Torta de Maçã em Camadas @saidepetrillo

Ingredientes:

- 3 maçãs com casca (apenas sem o miolo) fatiadas finamente

- 1 xícara de farinha de trigo

- 1 xícara de açúcar

- 1 colher (sopa) de canela em pó; suco de meio limão

- 1 xícara de leite

- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida

- 1 ovo; 1 colher (sopa) de essência de baunilha



Modo de preparo

Misture a farinha, o açúcar e a canela. “Tempere” as maçãs fatiadas com um pouquinho de açúcar, canela e o suco de meio limão. Em seguida, bata levemente o ovo com um garfo, junte o leite, a baunilha e a manteiga derretida. Em um recipiente que possa ir na air fryer, faça camadas finas, alternando fatias de maçã e ingredientes secos. Termine com uma camada de secos. Por fim, jogue a mistura dos líquidos cuidadosamente em cima de tudo e leve para a air fryer por 20 minutos em 180ºC.

Coxinha de batata doce com frango @marcelatelesnutri

Ingredientes

- 700 gramas de batata-doce (cortadas e cozidas)

- 700 gramas de frango (cozido e desfiado)

- ½ cebola grande finamente picada; salsinha picada, sal e pimenta a gosto

- 1 ou 2 claras de ovo (depende da umidade dos ingredientes)

- 1 ovo

- um pouco de leite aveia em flocos (ou farinha de rosca, ou farinha de linhaça)



Modo de preparo

Em um recipiente, amasse bem as batatas cozidas até formar um purê. Adicione o frango, a cebola, a salsinha, sal, pimenta e misture bem até tudo se incorporar. Comece a modelar a massa em bolinhos com a palma da mão. Caso a massa comece a esfarelar, acrescente a clara de ovo aos poucos, até ela ficar mais consistente (os bolinhos devem ficar lisinhos e sem rachaduras). Em outro recipiente, coloque o ovo e bata levemente com uma pitada de sal e um pouco de leite. Separe a aveia em flocos em um prato. Passe os bolinhos no ovo e depois empane na aveia. Frite na air fryer por 15 minutos, lembrando-se de virar no meio do tempo. Está pronto para servir.

Dadinho de tapioca @marcelatelesnutri

Ingredientes

- 500 g de tapioca granulada

- 1 litro de leite líquido integral

- 500 g de queijo coalho ralado

- sala gosto

- pimenta-do-reino branca a gosto.



Modo de preparo

Em uma panela adicione o leite e os demais ingredientes e misture até formar uma massa homogênea. Transfira a mistura para uma forma retangular com insulfilm e leve para geladeira por no mínimo 2 horas. Depois que já estiver firme, retire da forma e corte em quadrados. Asse na air fryer por 10 minutos a 200ºC.



