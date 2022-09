Magazine “Aladdin” será apresentado no domingo no Teatro Goiânia Espetáculo da Pinheiro Produções Artísticas ocupará o palco do Teatro Goiânia a partir das 17 horas

Um jovem perambulante pelas ruas de Agrabah descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a ficar noiva. Com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança ...