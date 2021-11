Magazine Alcione e Caio Prado têm encontro potente no ‘Falas Negras’ Parceria musical inédita, a dupla interpreta a canção ‘Não Sou Teu Negro’, uma composição de Caio Prado, regravada para o especial que a TV Globo exibe neste sábado (20/11)

O encontro das vozes de Alcione e Caio Prado carrega a celebração e a luta do povo negro na interpretação da música Não Sou Teu Negro, canção-tema do especial Falas Negras, que vai ao ar neste sábado (20), na TV Globo, após a novela Um Lugar ao Sol. Composta por Caio e lançada originalmente em novembro do ano passado, a música faz um protesto contra o racismo, ...