As cantoras Marisa Monte e Alcione vão se apresentar em março no Música em Trancoso. Após um hiato de quase quatro anos, o festival voltará a ser realizado no Teatro L’Occitane, que agora é também o produtor do evento —a realização é do Instituto Terravista, braço filantrópico do teatro.

Em sua nona edição, o festival também terá espaço para a música erudita com a exibição da Orquestra Sinfônica da Bahia. Estão programadas ainda matinês gratuitas para moradores locais e visitantes na Praça da Independência, além de aulas de iniciação musical em escolas públicas da região.

O Teatro L’Occitane foi erguido no meio do nada, a 20 minutos do centro de Trancoso, na Bahia, um dos destinos mais badalados entre os ricos e famosos no verão. O festival ocorrerá de 15 a 18 de março.

"O Música em Trancoso está revitalizado para atrair novos públicos. Estamos também em fase de captação de novos patrocinadores e parceiros para apoio aos eventos ao longo do ano.", diz o dono do espaço Reinold Geiger, também um dos fundadores do festival.

"Queremos transformar o nosso teatro em um espaço sustentável e permanente de cultura e ações socioeducativas, voltadas, principalmente, para a comunidade local", destaca Reinold Geiger, um dos fundados do Música em Trancoso e dono do Teatro L’Occitane.

