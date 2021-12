Magazine Alex Escobar, do Globo Esporte, entra em novela 'Quanto Mais Vida Melhor' A partir desta segunda-feira (20), apresentador do programa esportivo viverá ele mesmo na novela das sete

Direto do Globo Esporte para Quanto Mais Vida, Melhor!. Alex Escobar, apresentador do programa esportivo da Globo, numa licença poética, entra a partir desta segunda-feira (20) na novela das sete. Em cena, ele será o repórter que vai acompanhar o retorno de Neném (Vladimir Brichta) aos gramados. Depois de longo período sem clube, o jogador ganha uma nova chance no Amér...