Em Pantanal, que José Leôncio (Marcos Palmeira) fez fortuna com o pedacinho de terra deixado por seu pai, Joventino (Irandhir Santos), todo mundo já sabe. O que ninguém nunca viu, pelo menos até agora, é o empresário esbanjar seu dinheiro tão suado. Para o casamento de seu filho, Jove (Jesuita Barbosa), que se casa com Juma (Alanis Guillen), e de seus afilhados Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), ele gastará um bocado, mas, ainda assim, com ressalvas. A produtora de arte Mirica Vianna explica: “José Leôncio é um homem muito rico, mas também muito simples. O que realmente não pode faltar numa festa em sua fazenda é cerveja e churrasco”.

E, de fato, não faltam, assim como sua famosa pinga, que fica à disposição dos convidados. Mas não é só com bebida que se faz uma festa. “No casamento serão servidas comidas típicas da região, como arroz carreteiro, pratos feitos com aipim, milho, sopa paraguaia, etc. Para a produção, imaginamos que Filó (Dira Paes) recebe vizinhas e vizinhos que ajudam a preparar todos os pratos e ajeitar toda a festa, pois entendemos que aconteceria dessa forma no Pantanal. Mas o principal é realmente o churrasco. Logo que chegou na locação, o Almir Sater se aproximou do churrasqueiro e deu uma consultoria informal (risos), disse que escolhemos tudo bem certinho para um típico churrasco pantaneiro. Tivemos costela, peito de costela e ponta de peito num fogo de chão”, explica Mirica.

A produtora de arte comenta ainda sobre o bolo. “Escolhemos um bolo bem rústico, para não fazer nada com cara do Rio de Janeiro. O bolo tem cerca de 125 fatias e é indicado para uma festa de 200 convidados. Tem três andares e é um naked cake, com massa amanteigada e recheio de doce de leite”, complementa.

Para a decoração, Mirica pensou em flores de papel, já que flor não é algo que se encontra facilmente na região onde a trama se passa. “Temos no Pantanal uma vegetação similar de alguma forma à do Cerrado e com isso quase não há flores, e, quando há, são muito pequenas. Por isso, encomendamos com uma artesão flores de papel, imaginando que elas poderiam ter sido feitas por mulheres da região.”

E como não podia deixar de ser, após Eugênio (Almir Sater) fazer questão de tocar no casamento do amigo Tibério (Guito), ele se reúne com outros violeiros, como o peão Trindade (Gabriel Sater) e os músicos que foram convidados diretamente do Mato Grosso do Sul, alguns, inclusive, do próprio Pantanal, como Guilherme Rondon, Paulo Simões, Marcelo Ribeiro, Marcelus Anderson, Renan Nonato e Fábio Kaida.

As cenas do casamento vão ao ar a partir desta quinta-feira (14), quando a novela chega ao seu capítulo 100.

Pantanal é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes e Gustavo Fernandez, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard, Cristiano Marques e Noa Bressane. A produção é de Luciana Monteiro e Andrea Kelly, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.