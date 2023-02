A ideia não é nova. Com preço fixo, o menu inclui entrada, prato principal, acompanhamentos e, às vezes, sobremesa. O objetivo do almoço executivo é oferecer sempre uma opção rápida, saborosa e econômica para pessoas que trabalham e precisam de uma refeição completa durante o horário de almoço, geralmente de segunda a sexta-feira.

Restaurantes badalados de Goiânia apostam no menu executivo, com preços menos salgados do que o do menu à la carte da casa, para conquistar clientes que procuram comer bem na hora do almoço. Para muitos, o serviço é uma boa alternativa para sair da mesmice do self service ou da marmita e conhecer as casas sem gastar tanto. Já para os proprietários, o menu executivo serve também como um cartão de visitas do restaurante. A lógica é que se o cliente gostou do menu do dia, provavelmente vai querer voltar para provar o menu tradicional do chef.

Outra vantagem é a variedade de opções disponíveis. Muitos restaurantes oferecem diferentes pratos a cada dia da semana, permitindo que os frequentadores experimentem uma grande variedade de sabores. Há opções para todos os gostos e dietas. Levando em consideração o custo-benefício, O POPULAR preparou roteiro de restaurantes de Goiânia que tem conquistado paladares com o menu executivo.



Confira o roteiro do almoço executivo em Goiânia:



1890 Bistrô

End.: Buriti Shopping. Avenida Rio Verde, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia

Preço: A partir de R$ 20.

Funcionamento: todos os dias, seg a sáb, a partir das 10h, e aos domingos, a partir das das 11h.

Mais informações: (62) 9 8422-1890

@1890.bistro

Restaurante voltado para o mundo da moda - todos os pratos são nomes de jeans, o 1890 Bistrô tem cardápio especial para o almoço executivo. Baião de dois com purê de cabotiá e filé mignon com espaguete grano duro ao molho bechamel são algumas opções do menu oferecido todos os dias. A apresentação dos pratos em panelinhas pergaminho mantém o aroma de uma comida caseira.



Ankai Seleto

End.: Goiânia Shopping - Piso 2. Av. T-10, n 1300, Setor Bueno.

Preço: 74,90

Funcionamento: De seg a sex, das 11h30 às 15h.

Mais informações: (62) 3434-1530

@ankaiseleto

Inaugurado há dois anos e originado pelo Ankai Buffet Japonês, o restaurante oferece como opção de almoço o Mini Festival. O cliente tem direito a três entradas, prato principal com 16 peças, yakisoba ou hot philadelphia e sobremesa. Há opções mais econômicas como o combo individual (R$ 54,90), com combinado de 16 peças e cinco unidades de hot philadelphia ou o estrogonofe de camarão (R$ 44,90).



Ciao Ciao Cucina

End.: Órion Complex. Av. Portugal, 1148, 40º Andar, Setor Marista

Preço: R$ 56

Funcionamento: De ter a sex, da 12h às 15h.

Mais informações: (62) 3412-3700

@ciaociaocucina

Destaque em qualquer lista dos melhores restaurantes italianos de Goiânia, o Ciao Ciao Cucina oferece um menu executivo, com entrada e prato principal durante a semana. O cardápio é sempre renovado, mas é possível provar alguns clássicos da casa como o fettuccine de cacau, croquete de ossobuco e a insalata tropicale, feita com folhas verdes, picles de rabanete e pepino, além de abacaxi.



Famu Restaurante

End.: R. T-53, Qd. 88, Lt 13, Setor Bueno.

Preço: R$ 59.

Funcionamento: De ter a qui, das 11h30 às 15h

Mais informações: (62) 99258-0220

@famurestaurante

Prestes a completar um ano de funcionamento, o Famu apostou no menu executivo elaborado pelo chef Lucas Duarte. Influências tanto asiáticas quanto norte-americanas dão o tom do cardápio que traz entrada, prato principal e sobremesa. Entre os destaques, o hoyu Ramen, massa artesanal servida no caldo temperado com shoyu tare, barriga de porco assada, ovo ajitama e mini milho assado e cebola pérola tostada. Frutas vermelhas e mascarpone, mousse de pitaya e massa choux recheada com mousse de banana, calda de doce de leite estão entre as opções de sobremesa.



Kanpai Blue

End.: Flamboyant Shopping Center. Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás

Preço: R$ 69,90 (acrescimo de R$ 5 se optar por sobremesa)

Funcionamento: De seg a sex, das 11h30 às 15h.

Mais informações: 62 3432-9666.

@kanpaiblue

Restaurante japonês de sucesso, o Kanpai Blue recentemente convidou o chef Lucas Santos, fundador do restaurante Lote 17, para criar um menu executivo para a casa. Croquete de Costela e Mini Burger de Fraldinha são algumas opções de entrada. Entre os pratos principais, a dica é filé mignon com crosta de ervas, risoto de parmesão e brócolis tostados. Já a sobremesa, banoffee ou mousse de capuccino com chocolate.



Madalena GastroBar

End.: Rua 137 esq.c/ Rua 147, Setor Marista.

Preço: A partir de R$ 36.

Funcionamento: De ter a sex, das 11 às 15h

Mais informações: 3541-1920.

@madalenagastrobar

Na casa, por R$ 10 é possível acrescentar entrada e sobremesa ao cardápio executivo. Há opções como Kiev de Frango (R$ 36) recheado com queijo e manteiga de ervas, bechamel de parmesão, polenta cremosa com queijo e crispy de couve (R$ 36), carne serenada (R$ 42) servida com baião de dois, banana da terra assada com mel e salada de coentro e robalo com crosta de ervas (R$ 44) com legumes e fonduta de grana.



Outback Steakhouse

End.: Goiânia Shopping, Flamboyant Shopping e Passeio das Águas Shopping

Preço: A partir de 59,90

Funcionamento: De seg a sex, das 12 às 15h (exceto feriados e pontos facultativos)

Mais informações: (62) 3293-3070/ (62) 3093-5544 e (62) 3605-8324

@outbackbrasil

Inspirado na Austrália, o restaurante tem o Lunch Menu com direito a entrada, prato principal e acompanhamento por um preço único. Os pratos de massa e Ribs Rice não têm acompanhamento, por já serem completos. Para o prato principal a dicas é provar a Toowoomba Pasta, combinação de camarões e champignons, com ervas finas e fettuccine refogado ao molho alfredo ou a Tilapia Filet, que traz cerca de 240 g de tilápia na chapa e servida com molho tartare.



Paris 6 Goiânia

End.: Goiânia Shopping Av. T-10, 1300, Setor Bueno

Preço: R$ 59,90.

Funcionamento: De seg a sex, das 11h30 às 16 h.

Mais informações: 62 99314-0566.

@paris6.goiania

Pelo preço fixo, é possível saborear a entrada e um prato principal e ainda obter 30% de desconto em qualquer uma das famosas sobremesas da casa. São diversas as opções em menu reelaborado com receitas do empresário e fundador da marca, Isaac Azar. Os pratos mais pedidos no menu executivo são o Carol Castro, risoto de limão siciliano acompanhado do filé de peixe do dia, e também o Helena Ranaldi, polpetone recheado de queijo brie derretido e manjericão ao molho de tomates frescos.



Restaurante Árabe

End.: Av 83, n 205, Setor Sul.

Preço: A partir de 59,90.

Funcionamento: De seg a dom, a partir do meio dia.

Mais informações: 62 3218-6296.

@restaurantearabe

Tradicional restaurante de culinária árabe, fundado em 1964, o Árabe oferece uma opção executiva que consiste em um prato principal e três acompanhamentos. O destaque do menu são pratos como contra filé assado à moda árabe, kafta e o cordeiro uruguaio. Entre os acompanhamentos, fazem sucesso arroz com lentilhas, tabule e coalhada seca.



Viela Gastronômica

End.: Rua 136-D, 91 - St. Sul.

Preço: A partir de R$ 59.

Funcionamento: Qua a sex, das 11h30 às 15h30, e sab e dom, das 12h às 16h.

Mais informações: 62 3541-3263.

@vielagastronomica

Restaurante que serve pratos clássicos e contemporâneos da cozinha italiana, o Viela Gastronômica traz no executivo pratos como filé mignon com risoto trufado, polpetone e riso del giorno (arroz cremoso de moqueca e farofa de coco). O preço inclui entrada, prato principal e sobremesa, com opções como a torta de limão e bolo molhado de chocolate.



Zimbro Cocktails e Co.

End.: Alameda Ricardo Paranhos, Setor Marista

Preço: 59,90

Funcionamento: De ter a dom, das 11 às 16h.

Mais informações: (62) 3157-0010

@zimbrobar

A casa aposta no tradicional tripé de entrada, prato principal e sobremesa. Para começar, há opções como a salada da casa (mix de folhas, tomate cereja, maçã verde, amêndoas tostadas, emulsão de Campari e balsâmico de maçã) ou a croqueta de cupim. Como principal, recebe elogios o filé mignon curado no dry rub de café, molho roti, risoto de queijo Tulha, farofa de banana e folhas de mostarda e a pescada amarela no missô, servida com tomatinhos confit, cogumelos frescos e legumes salteados à moda oriental. Na sobremesa, o cliente pode escolher entre sorvete de leite com calda de hibisco ou o pudim de tangerina em calda cítrica com especiarias.



Terça gastronômica

O Polo Gastronômico do Flamboyant Shopping oferece a Terça Gastronômica, uma seleção de ofertas que segue disponível até o dia 28 de março. Válida exclusivamente às terças-feiras e no horário de funcionamento do shopping, os clientes podem saborear as opções selecionadas por 27 restaurantes participantes. Entre os destaques estão o Pobre Juan, Juá e Montana Grill.

São ofertas para aproveitar diferentes momentos ao longo do dia. A seleção pode ser conferida toda terça-feira nos canais digitais do shopping a exemplo do perfil no Instagram @flamboyantshopping .