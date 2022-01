Magazine Alok divulga trecho de nova música com parceria de Juliette Além da campeã do BBB 21, canção 'Un Ratito' é feita em parceria com os porto-riquenhos Luis Fonsi (dono do sucesso 'Despacito'), Lunay e Lenny Tavárez. Ela será lançada na sexta-feira (14/1), mas já movimenta as redes sociais

O DJ Alok divulgou um trecho de Un Ratito, música com participação da campeã do BBB 21, Juliette Freire, e parceria com três artistas internacionais. O pre-save da canção, que será lançada na sexta-feira (14/1), foi publicado no Twitter do goiano. No trecho de 15 segundos divulgado pelo artista dá para sentir a pegada dançante e latina de Un Ratito, forte candidato...