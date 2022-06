Magazine Alok exagera no sol e posta foto com corpo queimado Casado com a dermatologista Romana Novais, DJ postou imagens com corpo queimado do sol nas redes sociais e se compara a um camarão por conta da cor da pele

O DJ Alok, de 30 anos, esqueceu o protetor solar, exagerou no sol durante passeio em praia de Miami e ficou completamente queimado. Ele compartilhou fotos sobre o incidente e o caso repercutiu os seguidores porque a esposa do artista é dermatologista. Ela comentou a postagem, insatisfeita com a falta de cuidado do marido e ele prometeu que não vai se repetir. Alok disse ...