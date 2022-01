Bento (Pedro Guilherme Rodrigues/Matheus Dias), Letícia (Maria Luiza Galhano/Larissa Nunes) e Lorenzo (Vinicius Pieri/Guilherme Prates) são amigos de infância em Além da Ilusão, nova novela da Globo. Eles foram criados juntos no lugar onde, anos mais tarde, se tornou a vila operária da fábrica de tecelagem, instalada em Campos dos Goytacazes. Filho de Abílio (Luciano Quirino), o jovem e inteligente Bento sonha em se tornar um grande escritor e, na segunda fase da história, a amizade que tem por Letícia, a agora professora da escolinha da vila operária, se transforma em amor. Mais tarde, os dois decidem ficar noivos, para a tristeza de Lorenzo, que desde criança é apaixonado por ela, mas nunca foi correspondido.

Ao saber que Bento e Letícia vão casar, o filho da italiana Giovanna Martinelli (Roberta Gualda) fica arrasado e decide então se alistar na Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Segunda Guerra e tentar esquecer a amada. O que ele não imaginava é que Bento, tomado por gratidão pelo amigo que sempre foi um grande incentivador da sua carreira de escritor, também decide ir à guerra para protegê-lo. À Letícia, filha mais velha de Onofre (Guilherme Silva) e Felicidade (Carla Cristina Cardoso), resta a aflição ao ver partir seu grande amor e seu melhor amigo.

A atriz Larissa Nunes, que dá vida à Letícia, conta em entrevista os desafios na construção de sua personagem e mais detalhes sobre a trama. Confira!



ENTREVISTA - Larissa Nunes



Como você define a Letícia?

A Letícia é inteligente, justa e não deixa de ser uma garota simples e apaixonada. Desde cedo, o público acompanha a história de uma jovem que se encanta pela educação e faz disso um ofício, tendo essa afinidade com o sonho do namorado Bento, que deseja ser escritor. Letícia não abre mão de viver seu sonho, e vai reconhecer, posteriormente, que precisa vencer preconceitos e que também merece amar e se sentir amada. Ela é uma personagem que tem a leveza na medida e a determinação de uma garota que vive a realidade brasileira dos anos 40.



Em quem se inspirou para fazê-la?

Em todas as mulheres e meninas pretas que conheci. Relembrei com atenção das minhas avós, uma nascida nos anos 30 e a outra nos anos 20, que chegou a trabalhar como redatora de um jornal regional em Vitória da Conquista, na Bahia, trazendo as histórias de romance vividas por elas, cheias de muitas idas e vindas. Também fui até as professoras e o ensino do magistrado nos anos 40 e 50, pra contextualizar mais a minha personagem no seu tempo. Porém, como nossa novela tem muito encanto, fui até as grandes estrelas negras do cinema norte-americano como Eartha Kitt, Dorothy Dandridge; e a doçura de Judy Garland em “O Mágico de Oz”. Essa combinação diversa me alimentou muito no processo de construção de Letícia.



Qual a importância de interpretar uma professora nesse momento tão desafiador que estamos vivendo?

A educação é o grande portal de descobertas e reviravoltas na nossa sociedade. Em um ano tão importante como 2022, fazer uma professora que pode viver o próprio sonho de ensinar e não apenas se tornar aquilo que determinam pra ela é um sinal de que as coisas na dramaturgia e na vida real estão em transformação. Criamos novas brechas para fazermos a diferença no coletivo. Professores têm um papel essencial na sociedade e, mesmo reconhecendo suas origens, Letícia sabe que é através da educação que tem chances reais de transformar o mundo.



Qual a sua expectativa para este trabalho?

Estou muito animada com a minha primeira novela. Recém-chegada no Rio de Janeiro e saindo de trabalhos mais curtos no audiovisual, fui muito bem recebida pelos meus colegas de elenco, desde a preparação, além da nossa novela ser muito envolvente. Todos os personagens nos encantam, são irreverentes, interessantes e bem escritos. Espero que a história da Letícia seja relevante e mobilize mais pessoas a acreditarem no amor, mesmo com as dificuldades da vida. E que não haja mais barreiras para sentir uma realização no amor e no trabalho.



Comente sobre a relação de Letícia, Bento e Lorenzo.

Leticia, Bento e Lorenzo são amigos de infância. Conviveram desde sempre no engenho e viram aquele lugar se transformar no que hoje é uma vila operária. Esses amigos cresceram juntos descobrindo novos sentimentos, como a paixão. Bento despertou em Letícia e ela por sua vez despertou algo em Lorenzo que ele não consegue revelar. Quando se tornam adultos, tudo fica mais maduro e esse amor começa a levar esses personagens a tomarem duras decisões. Lorenzo vai para a Segunda Guerra Mundial, num ato radical pra tentar esquecer esse amor e Bento sente a necessidade de proteger o amigo, mesmo sem saber o que o amigo sente. Letícia, apaixonada por Bento, também nutre a intensa amizade pelos dois rapazes e o instinto de tê-los por perto. A relação dos três é de intimidade e proteção. Por isso, a história pode trazer algumas reviravoltas.