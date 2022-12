Pelé e Gal Costa (1945 - 2022) construíram uma forte relação ao longo dos anos. A amizade, no entanto, despertou boatos sobre uma suposta "relação de amor". Ambos, chegaram a desmentir o suposto romance em entrevistas. O ex-jogador morreu aos 82 anos, hoje, após um período de internação. Já os fãs de Gal se despediram da cantora em novembro, aos 77.

Em 1979, a extinta Revista Manchete publicou uma reportagem que dava enfoque à relação e dizia que os "boatos" continuavam e que o "relacionamento de Gal e Pelé nos últimos tempos" vinha dando o que falar. Na capa, a revista dizia: "Pelé e Gal: Uma História de Amor".

Pelé chegou a falar sobre o assunto durante algumas entrevistas, sempre negando qualquer envolvimento amoroso com a cantora. Ao Dossiê Geral, do G1, em 2010, o "Rei do Futebol" afirmou nunca ter se apaixonado por mulheres famosas.

"As mulheres com quem me casei -primeiro, Rose; depois, Assíria- não eram famosas. Assíria é cantora evangélica conhecida, mas não é famosa. Quando eu jogava, existia muita onda. Se eu saía para jantar com uma artista, com uma cantora, todo mundo dizia que eu estava apaixonado", disse Pelé.

Na sequência, ele também relembrou boatos de romance com a ex-modelo Luíza Brunet. "Naquela época, a gente fez um trabalho junto na revista Manchete, para escolher a modelo do ano. Luíza Brunet foi, realmente, a garota que me chamou a atenção. Mas já estava casada", completou.

"Fala-se muito no Brasil: disseram também que fui apaixonado por Vera Fischer —minha amiga. Nunca tivemos nada. Falaram de Gal Costa. Disseram que fui apaixonado por uma menina que foi Miss Brasil, Flávia Cavalcanti", acrescentou.