Magazine Amor, ideais e novos rumos na nova trama das nove da Globo Vítima de uma deep fake, Brisa (Lucy Alves) vê sua vida virar de cabeça para baixo em nova trama das nove da Rede Globo

Ari (João Bravo/Chay Suede) e Brisa (Mariah Yohana/Lucy Alves) cresceram juntos no interior do Maranhão, às margens dos Lençóis. Ele, filho adorado de dona Núbia (Drica Moraes), uma comerciante local que destinou todas as economias para dar ao menino condições de galgar um futuro melhor. Ari estudou, se formou em arquitetura e, incentivado por Dante (Marcos Carus...