Magazine Ana Furtado anuncia saída da Globo após 26 anos de casa "Que venha o início do resto da minha história", escreveu a apresentadora em rede social

Ana Furtado, 48, não é mais funcionária da Globo. A apresentadora anunciou a sua saída da emissora nesta segunda-feira (11) após 26 anos de casa. Ela, que recentemente participou do quadro 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck, fez um longo texto publicado em seu perfil no Instagram comunicando a decisão. Ana garantiu que foi uma resolução tomada em conjunto e chamou d...