A apresentadora Angélica, 48 anos, postou fotos em seu Instagram curtindo passeio de barco e o dia de sol.

Nas imagens, a loira aparece de maiô vermelho decotado e exibe a famosa pinta na coxa. “Aproveitando esse maravilhoso dia ensolarado!”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem.

Nesta semana, Angélica comemorou o Dia do Fã, celebrado em 17 de março, com postagem que reuniu imagens de projetos de sua carreira e encontro com fãs.

“Meus fãs me mandam mensagens carinhosas em dias tristes, estão comigo há muitos anos compartilhando da mesma energia, me motivam a fazer novos desafios, compartilham da mesma alegria, além de colocarem o meu astral, SEMPRE, lá em cima!”, escreveu a artista.

Veja as postagens: