A apresentadora Angélica, 48, uma das apresentadoras mais conhecidas do país, rompeu o silêncio nesta terça-feira (29), e revelou que foi abusada sexualmente quando tinha entre 14 e 15 anos, durante a divulgação da música “Vou de Táxi”, em Paris, na França.

"Quando o fotógrafo falou que eu era uma cantora brasileira, um grupo de meninos foi se aproximando de mim, ficando perto e se esfregando em mim. Eu fiquei sem reação. Um deles passou a mão em mim inteira e fiquei petrificada", disse a loira.

Angélica fez o relato durante uma entrevista com a advogada Luciana Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, para o site Mina Bem-Estar. A mulher de Luciano Hulk conversava com a convidada sobre violência sexual e convivência. Luciana foi violentada sexualmente durante um assalto e não denunciou o crime.

No Instagram, a apresentadora do "Jornada Astral" comentou as declarações feitas na entrevista e fez um desabafo. "Até hoje me pergunto o motivo de ter ficado tanto tempo em silêncio, minimizando uma dor terrível. Hoje, com meu amadurecimento, consegui ter voz e forças para relatar sobre o ocorrido”, escreveu na publicação.

Em sua postagem, Angélica motivou mulheres a denunciarem qualquer tipo de agressão e divulgou o disque 100, número direcionado a receber denúncias anônimas de situações de violência e abuso.

