Magazine Anitta atinge 1º lugar no Spotify Global com ‘Envolver’ e é primeira brasileira a alcançar o posto Música é a mais ouvida do mundo na plataforma. No último dia 19 ela já havia entrado para a história ao chegar no top 10

A Música ‘Envolver’ da Anitta é a mais ouvida do Spotify no mundo. O posto alcançado na manhã desta sexta-feira (25) acontece menos de uma semana após a brasileira já ter entrado para a história estando no top 10 da plataforma. Ela chegou lá, e ela sabe! O hit, que dominou o mundo, virou Challenge internacional. A cantora já havia alcançado a 18ª posição no mesmo ranking c...