Felipe Neto, 34, resumiu a noite deste domingo (28). "Para mim quem venceu esse debate foi a Anitta". No dia do primeiro confronto entre presidenciáveis na TV, o youtuber e influenciador escolheu a cantora como campeã e não foi à toa: ela venceu o Video Music Awards, o VMA, na categoria de melhor clipe de música latina.

Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um prêmio na cerimônia organizada pela MTV, que elenca os melhores clipes do ano. O influenciador e outros famosos comemoraram o triunfo nas redes sociais.

"De Honório Gurgel para o mundo! Ela colocou pela primeira vez o Brasil nos #VMAs. Brava! Brava! Brava! Nós te aplaudimos de pé", vibrou a atriz Claudia Raia. No Twitter, o humorista Paulo Vieira pediu atenção ao feito da artista. "Silêncio, minha amiga tá no topo do mundo", disse.

Leia também:

- Anitta é a primeira brasileira a levar prêmio no VMA

- Bolsonaro ironiza Anitta após publicação e cantora rebate com montagem; entenda

E Sabrina celebrou a vitória: "Anitaaa, você merece", escreveu. A youtuber Foquinha lembrou dos planos da cantora, que deram certo. "A Anitta sempre falou que ia levar o funk para o mundo e levou. Esse é um momento histórico para a música e cultura brasileira".

Anitta concorreu com Bad Bunny, com "Tití me Pregunto", Becky G X Carol G, de "MAMIII", Daddy Yankee, com "Remix", Farruko, do sucesso "Pepas" e J Balvin & Skrillex, de "In da Ghetto". "Acordei com uma energia de jogo do Brasil na Copa do Mundo", escreveu a cantora antes da premiação.