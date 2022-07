Anitta está internada em São Paulo, depois de retornar ao Brasil após uma turnê que passou por vários países do mundo. Nesta terça (19), a própria cantora compartilhou no Instagram algumas imagens no quarto de hospital, onde vai passar por uma cirurgia para tratar da endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.

Escrevendo em inglês, a cantora informou que foi diretamente da turnê internacional ao hospital. "A todos os meus amigos mandando mensagens preocupados comigo, vim da turnê diretamente ao hospital para começar a preparação para uma cirurgia que vou fazer assim que meu corpo estiver pronto", escreveu a cantora.

Anitta ainda disse que a cirurgia "já estava agendada antes da turnê começar". "Tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo mas não tão falado quanto deveria ser). Estou bem e sendo muito bem tratada e vou manter todo mundo informado. Muito amor."

Leia também

- Anitta revela ter endometriose e marca cirurgia

- Anitta vira personagem do jogo 'Free Fire' em seu novo clipe, 'Tropa'; assista

Nas fotos, é possível perceber que Anitta está acompanhada do namorado, o produtor canadense Murda Beatz. A influenciadora brasileira Gkay, que também acompanha a cantora, publicou uma imagem com o casal, os três deitados na cama do hospital. "Daddy and daughter apoiando a mami no hospital", diz a legenda.

No começo do mês, Anitta revelou pelas redes sociais que sofre de endometriose, uma doença crônica que afeta algumas mulheres em idade reprodutiva. "Da América à Europa sem dormir porque a dor fala mais alto que tudo. Você não consegue se concentrar num livro, num filme, nada. Só dar Google em como resolver e é inacreditável a falta de informação que a mulher tem", ela disse na ocasião.

Após muito tempo com dores, ela recebeu o diagnóstico. "Nove anos dessa novela e eu já tentei de tudo que todos os tipos de médicos já falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas e nada. Nunca pediram uma ressonância", escreveu.

"E aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar."

Em um vídeo publicado no Instagram, Anitta mostra um pouco do que foi o que chama de "mês mais louco da minha vida", em que fez 14 shows, gravou clipes e entrevistas e passou por 20 países num período de 30 dias.