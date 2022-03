Magazine Anitta anuncia para abril lançamento de " Girl from Rio"

Três anos depois do lançamento de seu último álbum, Kisses, o novo disco de Anitta, Girl from Rio, está previsto para ser lançado em abril. O nome do disco vem da canção homônima lançada no primeiro semestre do ano passado, que não fez grande sucesso, mas que recebe novas expectativas a partir da boa recepção de Envolver, single da artista que tem feito grande s...