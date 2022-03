Anitta, 28, gravou um vídeo para as redes sociais do Spotify repercutindo a conquista do primeiro lugar no ranking mundial diário da plataforma com a música "Envolver". Ainda emocionada, a carioca disse que trabalhou muito para chegar a essa posição.

"Acho que eu preciso esperar um pouco mais para ter palavras para explicar a minha sensação neste momento de ser a primeira brasileira na história a ter uma música número 1 no mundo, a mais tocada no mundo", comentou.

Segundo a cantora, metade dos plays da música vieram do Brasil e metade de outros países. "Eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa assim, parecia, sei lá, Copa do Mundo!", afirmou. "Muito obrigada, eu não sei se a gente vai continuar nesse número um, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu no nosso país."

Ela também lembrou que se dedica a estabelecer uma carreira internacional há muito tempo. "Isso foi muito difícil, gente, é resultado de muito trabalho, não pensem que foi uma sorte", avaliou. "A viralização dessa música começou fora do Brasil, então assim, é algo que é fruto de muito trabalho, de anos e anos de persistência, de bater na trave e acreditar que vai vir o gol, que vai acontecer."

Anitta também agradeceu a quem esteve do seu lado. "Só quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo que eu falei que ia dar certo, ia dar certo, ia dar certo, e agradecer o apoio de todos os brasileiros", disse. "Estou muito feliz!"

Ela também disse esperar que outros brasileiros possam chegar à mesma posição que ela. "Agora eu abri uma porta e eu espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri", afirmou. "Vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder, e eu espero que venham mais muitos brasileiros passando por essa porta que foi aberta com muita dificuldade."